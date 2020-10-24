İnsan tacirine ağır ceza

Küçükerenköy sahilinde 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tespit edilerek tutuklanan 1’i kadın olmak üzere 18 Suriyeli mültecinin KKTC’ye girişlerini sağlayan sanık Serhat Yenigün’ün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci tamamlandı. Sanık 42 ay hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki davanın kararını Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Fatma Şenol okudu. Şenol, 2020 yılında Ceza Yasası’na eklenen maddeye göre maddi menfaat elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan yabancı bir kişinin ülkeye girmesine imkân sağlayan kişinin insan kaçakçılığı suçu işlemiş olduğunu vurguladı.

Şenol, bu suç işleyenlerin 5 yıla kadar hapislik cezası ile cezalandırılabileceğini, bunun yanı sıra ülkeye yasa dışı yollarla sokulan kişinin 18 yaşından küçük olma veya aklen veya bedenen savunmasız olmaları durumunda ise 10 yıla kadar hapislik cezası verilebileceğine dikkat çekti.

Şenol, 2020 yılında Ceza Yasası’nda yapılan tadilatla ve bu tür suça ağır cezalar öngörülmesiyle birlikte insan kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir dönem başladığının altını çizdi.

Mahkemelerde yargılanan mültecilerin sayısının her geçen gün artmakta olduğunun açıkça görüldüğünü ifade eden Şenol, insan kaçakçılığı suçunun da KKTC’de artışta olan suç türleri arasında olduğunun görüldüğünü altını çizdi.

Sanık Yenigün’ün, Suriye uyruklu 18 mültecinin yasalar hilafına hareket ederek KKTC’ye girmelerine yardımcı olduğunu anımsatan Şenol, bu tür suçu işleyenlere mahkeme tarafından verilecek cezanın hapislik cezası olduğunu ifade etti.

Şenol, sanığı oy birliği ile 3,5 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.