Şanverdi tutuklandı

Girne’de araba ile motosikletin çarpışması sonucunda 23 yaşındaki Oğuzhan Gül hayatını kaybetti

Şanverdi tutuklandı
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Onur ULAĞ

Girne’de dün gece meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül yaşamını yitirdi. 
Kaza Mehmet Şanverdi’nin yönetimindeki araç ile motosiklet sürücüsü Gül’e çarpması sonucu gerçekleşti. 
Gül kaza mahallinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Şanverdi tutuklandı
Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 23.20 sıralarında Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki LF 237 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğu istikametine doğru seyreden Mehmet Şanverdi, yolun sağında bulunan Heybe Restorana dönüşe geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Gül yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül olay yerinde yaşamını yitirdi. LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şanverdi ise tutuklandı.
Oğuzhan Gül’ün Girne’de bir otelde çalıştığı belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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