Lefkoşa’da 3 numara

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak’ta yapılacak seçim için hem adaylarını hem de kontenjan adaylarını belirledi.

CTP önceki gün gerçekleştirdiği ‘Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’ sonucunda 50 kişilik aday listesini belirledi.

CTP’nin 50 kişilik aday listesinde Lefkoşa bölgesi için 16 isim belirlenirken, sürpriz aday eski Ekonomi Bakanı Derviş Kemal Deniz oldu. Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

KKTC’nin her açıdan iyi bir devlet olması için bilgi ve deneyimlerimi halkın hizmetine sunacağını belirtti.

Deniz sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

“Cumhuriyetçi Türk Partisinin aday belirleme sonucunda Lefkoşa’dan kontenjan adayı olarak seçimlere gireceğim açıklanmıştır.

Geçmişte ülke yönetiminde yer almış ve bu ülkenin ekonomik gelişiminde önemli kararlara imza atmış birisi olarak aktif siyasete dönme kararımın temelinde CTP yönetiminin teklifi ve parti ile hedef birliğimiz olması kadar, ülkenin gittikçe sürüklenmekte olduğu çıkmazın da büyük etkisi vardır.

KKTC’nin içinde bulunduğu ekonomik durum vatandaşlarımızın ve bilhassa hayata yeni atılmış gençlerimizin gelecek ile ilgili güven duyabileceği bir durum değildir. Ekonomik açıdan gelişmenin devam ettiği görülse de bu gelişim istenilen neticeyi vermemektedir. Öyle ki her geçen gün devlet gelirleri azalmakta, devlet yol gösterici ve destek olabilecek durumlardan uzaklaşmakta ve devletin ekonomi üzerindeki denetleme fonksiyonu ortadan kalkmaktadır.

Kıbrıs’ta bulunacak her türlü çözümün temelinde Kıbrıs Türk toplumunun güçlü olması gerekliliği yatmaktadır. Bu da güçlü bir devlet oluşumundan geçmektedir. Güçlü devlet, vatandaşının refahını en üst seviyeye çıkaran, işletmelerin gelişimini destekleyen, çalışanların haklarını koruyan ve geliştiren, vergide adaleti sağlayan, sağlık ve eğitimi hizmetlerini en üst seviyeye çıkaran, ülkeyi dünyadan ekonomik açıdan pay alacak duruma getiren ve en önemlisi gençlerin kendi ülkelerinde uluslararası standartlarda bir yaşam ve kazanç sağlayacak ve başka bir ülkeye göç etme ihtiyacı duyurmayacak bir devlettir.

KKTC’nin böyle bir devlet olması için bilgi ve deneyimlerimi halkın hizmetine sunmaya çalışacağım.

CTP’nin milletvekili adayları şunlar;

Lefkoşa

1-Tufan Erhürman

2-Ürün Solyalı

3-Derviş Kemal Deniz

4-Sıla Usar İncirli

5-Muhittin T. Özsağlam

6-Doğuş Derya

7-Devrim Barçın

8-Filiz Besim

9-Ahmet Muratoğlu

10-Ödül Muhtaroğlu

11-Cenk Paşa

12-Haffe Işısal

13-Hasan Hüda Ecer

14-Ayşe Alioğlu

15-Derviş Bladanlı

16-Hülya Batunlu



Mağusa

1-Asım Akansoy

2-Seran Aysal

3-Teberrüken Uluçay



4-Yasin Yeni5-Erkut Şahali6-Hamit Caner7-Şifa Çolakoğlu8-Behçet Öznacar9-Ceyhun Ümiter10-Gaye Astan Çoban11-Derviş Karaca12-Cihan Tunceli13-Erkan Tekeli

Girne

1-Ongun Talat

2-Fikri Toros

3-Ceyhun Birinci

4-Fazilet Özdenefe

5-Salih Sarpten

6-Pembe Ilgar Ardıç

7- Alpay Çelebi

8-Mahmut Kanber

9-Özge Tahiroğlu

10-Niyal Öztürk

11-Mustafa İlgen

İskele

1-Fide Kürşat

2-Biray Hamzaoğulları

3-Suphi Coşkun

4-Fikret Civisilli

5-Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt

1-Armağan Candan

2-Mehmet Bozer

3-Aslı Murat

Lefke

1-Salahi Şahiner

2-Tuncay Sarıyer

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:39