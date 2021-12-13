Kafayı yedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette 15 ile 20 yaşındaki iki kızı takip ederek, cep telefonuyla kalçalarını çeken Cafer Özkartal şikâyet üzerine tutuklandı. Markettekiler tarafından fark edilerek, polise ihbar edilen zanlı polise iki ayrı ifade verdi. İlk ifadesinde eşi istediği için çocuk reyonunu çektiğini iddia eden zanlının yalan söylediği marketin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi. Görüntülerde zanlının reyon olmayan yerde kızları takip ederek, kayda aldığı tespit edildi.

Zanlı ikinci ifadesinde ise eşiyle küs olduğunu, ona hava atmak için o görüntüleri çektiğini öne sürdü.

Zanlının tutuklanmadan önce cep telefonundaki görüntüleri sildiği açıklanırken, polisin silinenleri geri getirmek için harekete geçtiği açıklandı.

Gizlice takip edip kayda aldı

Hakkında iki ayrı suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Cafer Özkartal’ın 11 Aralık 2021 tarihinde, saat 15.50 sıralarında Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette, alışveriş yapan D.G.(K-20) ile D.G.'nin (K-15) kalçalarını cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:39

Polis, zanlının bu hareketiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ederek cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.Polis, tutuklanan zanlının eşinin kendisinden çocuk elbisesi istediğini ve bu yüzden resim çektiğini söylediğini ancak incelenen kamera görüntülerinde marketin orta koridorunda yani reyon olmayan bir yerde kızları takip ederek çektiğinin görüldüğünü anlattı.Polis, zanlının tasarrufunda tespit edilen iPhone 7 marka cep telefonundaki bazı görüntülerin silindiğini, görüntülerin geri getirilebilmesi için Bilişim Suçları Yasası altında gerekli emrin temin edildiğini söyledi.Polis, zanlının ikinci beyanında eşiyle küs olduğunu ve ona hava atmak için görüntüleri çektiğini söylediğini anlattı.Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.Mahkeme hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve cinsel taciz’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.