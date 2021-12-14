Dövize çare arandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.

Dolar kuru dün 14,99 ile yeni zirvesini görürken, Merkez Bankası'ndan (TCMB) son iki haftadaki dördüncü müdahale geldi.

TCMB'nin doğrudan dolar satarak döviz kurlarına müdahalesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 13,63'e kadar geri çekildikten sonra bir miktar yükseldi.



Reuters, toplam 3 işlemcinin tahminlerine göre TCMB'nin dünkü döviz satım müdahalesinin 1.5 ila 2 milyar dolar arasında olduğunu aktardı.Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin ilk 3 müdahalesindeki toplam döviz satışı yaklaşık 2,5 milyar dolar oldu.