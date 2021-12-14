Sorunlar masaya yatırıldı

Ülke ekonomisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında masaya yatırıldı.

Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Bankalar Birliği temsilcileri ve iktisatçıların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, dövizde yaşanan dışsal şokun, ekonominin farklı alan ve sektörlerine muhtemel yansımalarını değerlendirerek, yurttaşın yaşanan gelişmelerden asgari seviyede etkilenerek mağdur olmaması için deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sektör temsilcilerinin sağduyulu düşünerek toplumsal fayda temelinde alacakları kararlarla, dövizde yaşanan dalgalanmanın aşılmasına katkı koyacaklarına inanç belirtti.



Toplantıda, vatandaşların banka borcu taksitlerinin, borç sahiplerinin gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalarla sabitlenmesi ve vade uzatılması yönünde çalışma başlatılmasında mutabık kalındı.

Elazığlılardan Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ataş ve dernek heyetini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Elazığ’ın Anavatan Türkiye ve kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Elazığ denince ilk akla gelenin, Tabip Binbaşı Nihat İlhan olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Kanlı Noel olayları sırasında Kumsal’daki evlerinde şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunun Elazığ’da bulunan kabirlerini ziyaret ettiğini ve orada Elazığ halkıyla bir araya geldiğini söyledi.

