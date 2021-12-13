Meclis’te eskilerle ‘devam’ 

Toplam 50 sandalyeye sahip olan Cumhuriyet Meclisi’nin yenilenmesi için yapılacak olan 23 Ocak seçimlerinde eskilerden sadece 7 tanesinin aday olmayacağı ortaya çıktı. Buna göre UBP’den ‘İstanbul’a yerleşen’ Hüseyin Özgürgün ile ön seçimi kaybeden Önder Sennaroğlu ile Menteş Gündüz yeniden aday olamayacak.

HP’den istifa eden Dr. Hasan Topal ile Tolga Atakan, DP’den Serdar Denktaş ve CTP’den Özdil Nami kendi istekleriyle aday olmadı. HP’den ayrılan Mesut Genç ile Hasan Büyükoğlu ve YDP’den ayrılan Bertan Zaroğlu’nun UBP’den kontenjan adayı gösterileceğine kesin gözle bakılıyor.

UBP’de kontenjan krizi

23 Ocak’ta yapılacak seçim nedeniyle önceki gün partiler adaylarını belirlerken, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun liste dışı kalması sürpriz oldu. UBP içerisinde kriz yaşandığı iddia edilirken, Güzelyurt’ta aday listesinde 3’üncü sırada yer alan Menteş Gündüz’ün de seçime giremeyeceği iddia edildi.

Halkın Partisi’nden istifa ederek, UBP’ye geçen Hasan Büyükoğlu’nun Güzelyurt’tan kontenjan adayı olarak üçüncü sıradan seçime katılacağı bilgisi elde edildi.

Şu anda vekil adaylarının kontenjanlara karşı tepkili olduğu öğrenilirken, UBP’de Lefkoşa bölgesi için belirlenen 25 adaydan 16’sı seçime girmeye hak kazanacak. Alınan oy oranına göre ilk 16’nın gireceği yarışta açıklanacak kontenjan adayları sıralamayı değiştirecek.

Bertan Zaroğlu’nun Lefkoşa’dan 6’ncı, Mehmet Çelebioğlu’nun 8’inci sıradan kontenjandan gireceği iddia edilirken, sıralamanın kayacak olmasından dolayı parti içerisinde huzursuzluk olduğu öne sürüldü.

Ayrıca Gazimağusa’da önceki gün belirlenen 17 adaydan 13’ü yarışa katılacak. Bu bölgede de listeye 2 kontenjan adayı girecek.

Girne’de yine 20 adaydan en çok oyu alan 11 aday seçime katılacak, bu bölgede de 2 kontenjan adayı listeye girecek.

Sennaroğlu liste dışı

İskele’de ise adaylığa seçilen 10 kişiden 4 kişi seçime girecek, bu bölgede de bir kontenjan adayı olacak. Bu ismin Halkın Partisi’nden istifa eden Mesut Genç olduğu söyleniyor.

Güzelyurt’ta ise aday olarak seçilen 5 kişiden listedeki ilk 3 isim seçime girecek. Birinci sırada Ali Pilli, ikinci sırada Ziya Öztürkler, üçüncü sırada Menteş Gündüz yer alırken, bu bölgede Hasan Büyükoğlu’nun kontenjan adayı olarak seçime gireceği, Gündüz’ün liste dışı kalacağı öne sürüldü.

Lefke’den kontenjan adayı olmayacağı, aday listesine giren 3 kişiden 2’sinin seçime katılacağı belirtildi.

Sennaroğlu: Herkes kazanma derdinde

Bu arada İskele bölgesinde liste dışı kalan Önder Sennaroğlu, partisine öfkeli olmadığını söylese de UBP içerisinde gruplaşma olduğunu savundu. Diyalog’a konuşan Sennaroğlu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre 5 adayın seçilmesi gerektiğini, 2 kişinin tercih edildiğini ifade etti. Sennaroğlu, sistemde hata olduğunu savunarak, “Partime kızgın değilim ama gruplaşma var. Herkes seçimi kazanma derdinde. Sennaroğlu, bundan sonra hayatını normal bir vatandaş gibi geçireceğini ifade etti.

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UBP’nin kontenjan adayları bugün Başbakan Sucuoğlu tarafından açıklanacak

Heyecan sürüyor

Ulusal Birlik Partisi'nde önceki gün yapılan seçim sonrası 23 Ocak Genel Seçimleri için aday listesi oluştu. Parti’nin, itirazların değerlendirilmesi, kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının birleşmesiyle ortaya çıkacak resmi sonuçları ilerleyen günlerde açıklanması beklenirken, Diyalog’a konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kontenjan adaylarını belirleme aşamasında olduğunu, isimlerin bir iki güne açıklanacağını söyledi.

Divan Başkanı tarafından açıklanan sayım sonuçları ve sıralama şu şekilde:

Lefkoşa (3 kontenjan adayı olacak)

1- Olgun Amcaoğlu 5278

2 -Ahmet Savaşan 4689

3- Sadık Gardiyanoğlu 4626

4 -Hasan Taçoy 4159

5- Alişan Şan 3872

6- Savaş Atakan 3421

7- Zorlu Töre 3324

8- Özgür Arıkan 3090

9- Arif Sonuç 2898

10- Mehmet Aktunç 2829

11- Aydın Soyer 2793

12- Havva Dağsever 2376

13- Batu Beyit 2267

14- Fisun Özsun 2262

15- Nurcan Yardımcı 2216

16- Özlem Sefer 2084

17- Sevil Yönlüer 1923

18- Hatice Özlem Şahin 1704

19- Hasan Yücelen 1693

20- Özlem Bendaşan 1480

21- Feyzi Hansel 1231

22- Fahri Onbaşı 863

23-Nihat Ekizoğlu 856

24 -Batoul Peyravi 738

25- Ali Ratip Doğruer 654

Gazimağusa (2 kontenjan olacak)

1- Sunat Atun 5441

2-Dursun Oğuz 5132

3- Oğuzhan Hasipoğlu 4721

4- Hakan Dinçyürek 4690

5 -Resmiye Canaltay 3986

6- Hüseyin Çavuş 2729

7- Meryem Boyacı 2650

8- Gürsel Uzun 2432

9- Bora Akkuş 2399

10- Derviş Ekşici 2391

11- Sultan Vural 2119

12- Elif Abiç 2092

13- Kemal Deniz Dana 1929

14- Ergin Ersoy 1553

15- Vesile E. Topçuoğlu 1471

16- Suat Yeldener 1431

17- Korhan Ekcan 808

Girne (2 kontenjan adayı olacak)

1- Kutlu Evren 4337

2- Ünal Üstel 3779

3- Özdemir Berova 3182

4- Türel Öksüzoğlu 3174

5-Hasan Küçük 3050

6- Selim Gökbörü 2213

7- Mehmet Ali Tunçbilek 2176

8- Zalihe Damdelen 1993

9- Halit Bağman 1732

10- Münevver Çağın 1704

11- Mukaddes Turan 1540

12- Ahmet Arslan 1517

13- Yalçın Koçyiğit 1465

14- Rüyam K. Yönlüer 1375

15- Adnan Altan 1325

16- Fikret Öğdü 1290

17- Hüseyin Kayım 1279

18- Adnan Ademoğlu 1013

19- Atila Mahmutoğlu 1001

20- Cemil Karzaoğlu 734

İskele (Bir kontenjan adayı olacak)

1- Nazım Çavuşoğlu 3129

2- Yasemin Öztürk 2794

3- Emrah Yeşilırmak 2257

4- Osman Kırşan 1808

5- Halil Talaykurt 1747

6- Önder Sennaroğlu 1480

7- Ümit Özkıran 1098

8- Nuray Karakuş 871

9- Murat Civelek 797

10- Veli Gürpınar 596

Güzelyurt (Bir kontenjan adayı olacak)

1- Ali Pilli 3565

2- Ziya Öztürkler 1911

3- Menteş Gündüz 1656

4- Tarkan Çeki 791

5- Cihan Kombos 451

Lefke (Kontenjan adayı olmayacak)

1-Fırtına Karanfil 3904

2 -Aytaç Çaluda 2396

3 Kenan Örgen 2124.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:30