Konuşmuyor

Kuzey Kıbrıs’a yasal girişi bulunmayan Fransa uyruklu Alejandro Laszlo Quınones Pedroza, Lokmacı kapısından çıkış yapmak isterken tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının ülkeye nasıl ve nereden giriş yaptığıyla ilgili araştırma başlatıldı.
Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal, yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:39