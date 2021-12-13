Konuşmuyor

Kuzey Kıbrıs’a yasal girişi bulunmayan Fransa uyruklu Alejandro Laszlo Quınones Pedroza, Lokmacı kapısından çıkış yapmak isterken tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının ülkeye nasıl ve nereden giriş yaptığıyla ilgili araştırma başlatıldı.

Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:39

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Alejandro Laszlo Quinones Pedroza’nın 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 11 Aralık 2021 tarihinde saat 17.10 sıralarında KKTC'den çıkış yapmak üzere Lokmacı Kara Kapısı'ndaki görevlilere pasaportunu ibraz ederken, tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının soruşturulması gerektiğini, ayrıca ne zaman ve hangi bölgeden KKTC'ye giriş yaptığına dair araştırma yapılacağını ifade ederek, 3 gün süre talep etti.Mahkeme, “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal, yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.