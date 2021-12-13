Yüzüne vurdu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir eğlence mekanının park yerinde kavga ettiği eşini yumrukladığı iddia edilen Kemal Uslu şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı darp suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının araç içerisinde kavga ettiği eşi B.U.’nun yüzüne ve kafasına yumruk attığı belirtildi. B.U.’nun doktor kontrolünden geçirildiği, darp raporu alındığı açıklandı.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:39

Soruşturmayı yürüten polis, Kemal Uslu’nun 11 Aralık 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde eşiyle tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlının park halindeki araçta eşiyle tartışırken, yüzüne ve başına yumruk attığını ifade etti. Polis, olayın ardından B.U.’nun şikâyetçi olduğunu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, doktordan darp raporu alındığını, zanlının ise 12 Aralık tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirtti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olay yerini gören kamera olup olmadığının araştırılacağını ve alınacak olan ifadeler olduğunu söyledi. Polis, zanlının soruşturmaya etki etmemesi için 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.