Yüzüne vurdu

Suna ERDEN
Lefkoşa’da bir eğlence mekanının park yerinde kavga ettiği eşini yumrukladığı iddia edilen Kemal Uslu şikayet üzerine tutuklandı.
Hakkında soruşturma başlatılan zanlı darp suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının araç içerisinde kavga ettiği eşi B.U.’nun yüzüne ve kafasına yumruk attığı belirtildi. B.U.’nun doktor kontrolünden geçirildiği, darp raporu alındığı açıklandı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olay yerini gören kamera olup olmadığının araştırılacağını ve alınacak olan ifadeler olduğunu söyledi. Polis, zanlının soruşturmaya etki etmemesi için 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi. Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 11:39