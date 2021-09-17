Lefkoşa’da, 9 ayda 2 bin 528 suç işlendi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da son 9 aylık dönemde çeşitli suçlardan bin 521 kişi tutuklandı. Başkentte 1 Ocak 2021 tarihinden 16 Eylül 2021’e kadar 675 ağır, 558 de basit suç işlendi. Ağır suçları içeren dava dosyalarından 483’ü mahkemeye sevk edilirken, 192’sinin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Yine son 9 aylık dönemde bin 305 adet trafik dosyası hazırlanarak, mahkemeye gönderildi.

Bu arada Merkezi Cezaevi’nde şu anda 592 tutuklu bulunduğu açıklandı. Kapasitesi 454 kişiyle sınırlı olan cezaevinde 138 kişiyle kapasiteyi aştığı belirtildi.

Lefkoşa’da yeni adli yıla girildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 adli yılı açılışını gerçekleştirdi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki açılış oturumunda Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar, Savcı Ergin Atıcı, Attila Enver Etkin ve İbrahim Ruso, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Beşerler Lefkoşa’daki suçları açıkladı

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2021 tarihinden 16 Eylül 2021 tarihine kadar 675 adet Cürüm Dosyası tanzim edildiğini belirtti. Beşerler, bu dosyaların 483 âdetinin mahkemeye sevk edildiğini, 192 adetinin ise soruşturma altında olduğunu açıkladı.

Beşerler, yine aynı tarihler arasında 558 adet kabahat dosyası tanzim edildiğini dile getirerek, bu dosyaların 475 adetinin mahkemeye sevk edildiğini, 83 adetinin ise tahkikat altında olduğunu ifade etti.

Beşerler, Lefkoşa’da meydana gelen suçlardan dolayı Merkezi Cezaevi’nde yargılanmayı bekleyen 91 kişi olduğunu belirtti.

Beşerler, 91 kişiden 4’ünün taammüden adam öldürme, 2’sinin katle teşebbüs, 2’sinin soygun, 31’inin uyuşturucu madde, 8’inin cinsel suçlar, 1’inin başkasının kimliğine bürünme, 3’ünün sahte evrak düzenleme, 4’ünün sahtekârlık ve dolandırıcılık, 5’inin ev ve dükkân açma, 1’inin zorla insan kaçırma, 1’inin sahte davranışla para temini, 1’inin yaralama, 5’inin gizli ittifak, 1’inin vahim zarar, 1’inin tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olma, 4’ünün müstahdem tarafından sirkat, 1’inin kasti hasar, 1’inin emanetçi tarafından sirkat, 1’inin mülke tecavüz, 1’inin suça teşvik, 1’inin ciddi darp, 2’sinin şiddet tehdidi, 2’sinin sirkat, 8’inin KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklu olduğunu bildirdi.

Bin 305 trafik dosyası hazırlandı

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, aynı tarihler arasında bin 305 adet trafik dosyası tanzim edildiğini söyledi.

1 Ocak 2021 ile 16 Eylül 2021 tarihleri arasında çeşitli suçlardan toplamda bin 521 kişinin tutuklandığını bildiren Beşerler, 16 Eylül 2021 tarihi itibariyle şu an polis hücrelerinde 30 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı.

Cezaevi kapasitesini aştı

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde toplam 592 tutuklu bulunduğunu belirtti. Bilmem, cezaevinin kapasitesinin 454 olduğunu, tutuklu sayısının 138 kişiyle kapasiteyi aştığını açıkladı.

Bilmem, sinema salonunun ve mescidin koğuşa çevrildiğini, koğuşların kapasiteden fazla tutuklu bulundurduğunu dile getirerek, yeni cezaevinin kapasitesinin 727 olduğunu, yeni cezaevinde çalışacak personellerin teknik eğitimden geçtiğini ve alt komitede görüşüldüğünü ifade etti.

25 kişi başardı

Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar, tanık olarak Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Polis Müfettişi Mustafa Hidayet’i dinletti.

Hidayet, 1 Eylül 2019- 16 Eylül 2021 tarihleri arasında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 71 kişinin denetimli serbestlik hakkına başvurduğunu belirterek, 71 kişinin 25’inin süreci başarıyla tamamladığını, 2’sinin başarısız olarak tekrar yargılandığını ve 44 kişinin sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Hidayet, Mart 2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından denetimli serbestlikten yararlanan kişilere eğitimler verilmeye başlandığını anlattı. Hidayet, kan tahlili laboratuvarının önümüzdeki haftalara tekrar hizmet vermeye başlayacağını söyledi.