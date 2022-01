Lidere vefa

Ömer KADİROĞLU

Akçay Muhtarlığı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğinde yapımı tamamlanan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi dün törenle açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı siyasi parti başkanları, bazı bakan ve milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı ve Akçay köy halkı katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan açılış merasimi Fikri Karayel İlkokulu öğrencilerinden Nehir Sağcıer günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Zümrütköy İlkokulu izci grubunun şiirleri ile devam eden açılış töreni Fikri Karayel İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Nisa Ergin’in “Dr. Fazıl Küçük İçin” adlı şiirini katılımcılara okudu. Törende daha sonra Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları yer aldı. Konuşmalar ve şiirlerin ardından Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi önünde yapılan büstün açılışı gerçekleşti.

Tatar: Ömrünü Kıbrıs Türk Halkının davasına adadı

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 38’inci yıl dönümünde onu andık ve böylesi bir açılışta bir araya gelerek onu yâd ediyoruz. O bizim için büyük bir liderdi” ifadelerini kullandı. Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Ömrünü Kıbrıs Türk Halkının davasına adamış, Rumlara karşı o yoksulluk içerisinde zor yıllarda büyük tehlikelere karşı kendisini siper etmiş ve baskılara rağmen ülkesinde ada genelinde bütün cemaati örgütleyerek liderlik oluşturdu. 1960 anlaşmalarında Kıbrıs’ta iki ayrı egemen halk olduğu ilk kez uluslararası bir anlaşma ile tescilleniyor. O anlaşma altında imzası bulunan Dr. Fazıl Küçük, bütün dünyaya bizim buradaki haykırışımızı duyurmuş oldu. Böyle bir günde böylesi bir yerin açılışında emeği geçen herkese teşekkür eder kutlarım. Başta Muhtar Uğur Dereliköylü’ye ve bu eserin ortaya çıkmasına emek verenleri tebrik ederim.”

Dereliköylü: Herkese minnettarız

Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü ise şunları dile getirdi:

“Uzun uğraşlar ve emekler sonucunda liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına köyümüze ve bölgemize kütüphanemizi kazandırdık. Kütüphanenin oluşumu sürecinde gerek emek gerekse maddi desteğini esirgemeyen herkese minnettarız. Bu süreçte bizlerle birlikte olan Dr. Fazıl Küçük vakfı yetkili ve görevlilerine çok teşekkür ediyorum.”

Küçük gençlere tavsiye verdi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ise şunları söyledi:

“Liderimizin büstünü bir köye daha kazandırmış olmak bizlere mutluluk verdi. Bu oluşumda uğraş veren Akçay Muhtarı ve herkese ailem ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına teşekkür ederim. Dr. Fazıl Küçük’ün büstü onun başlattığı özgürlük mücadelesinin simgesidir. Büstü buraya koymamızın amacı geleceğin yöneticileri olacak olan genç nesillere Dr. Küçük’ün mücadeleci ruhunu anlatmak ve öğretmektir. Vakfımızın amacı bu büstleri her okula, her köye ve kasabaya dikmektir. Gençler bu büstün önünden geçerken ‘Ben de Dr. Fazıl Küçük gibi çalışkan, cesur, yılmayan ve yorulmayan, halkı ile bayrağını ayrıca vatanını ve anavatanını seven biri olacağım’ deyiniz.”