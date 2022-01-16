Tercihi para ve telefon

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde yarım saat arayla önce bir arabayı izinsiz alıp kullanan, daha sonra 2 ayrı eve girerek hırsızlık yapan Yusuf Mert tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Duruşmada zanlının başkasına ait aracı aldığı Çatalköy’de sürdüğü ve hırsızlık yapacağı yere gittiği belirtildi. Zanlının aracı bıraktıktan sonra iki ayrı eve girerek para ve telefon çaldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 14 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında Çatalköy’de, Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikanın güney kısmında çalışır vaziyette bırakılan C.H.’ye aracı çaldığını söyledi. Polis, zanlının bir sokak ötede aracı bırakıp olay yerinden ayrıldığını ifade etti. Polis, zanlının aracın 5 bin TL değerindeki anahtarını ise çaldığını açıkladı.

Camdan eve girdi, çantayı çaldı

Polis, zanlının aynı gün saat 12.00 sıralarında ise Çatalköy’de E.D.’ye ait ikametgâhın açık vaziyetteki yatak odasının camından eve girerek, içerisinde 250 TL bulunan çantayı çaldığını ve aynı yerden çıkış yaptığını belirtti.

Polis, zanlının yine aynı gün 12.30-15.30 saatleri arasında ise Çatalköy’de P.J.P.’ye ait ikametgâhın kilitsiz durumdaki salon penceresinden içeriye girdikten sonra Samsung marka cep telefonu ve bin 500 TL çaldığını açıkladı.

Çaldığı paraları harcadı

Polis yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlı Yusuf Mert’in tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ikametgâhında yapılan aramada çaldığı aracın anahtarlarının bulunduğunu ayrıca üzerinde 160 TL tespit edildiğini aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini geriye kalan parayı harcadığı itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.