Üretim yetersiz

Suna ERDEN

Hava sıcaklığı dün 10 dereceye kadar düştü, ısınma ihtiyacı artınca vatandaş klima ve elektrikli sobalara yüklendi.

Ancak üretim yetersizliğinden dolayı enerji ihtiyacı karşılanamadı ve Girne bölgesinde elektrik kesintisine gidildi.

Kesintinin yanı sıra talebi karşılamak için Güney Kıbrıs’tan enerji alındı. Üretim yetersizliğinin Teknecik ve Kalecik’teki iki jeneratörün arızalı olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Diyalog’a bilgi veren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, havaların soğuması nedeniyle tüketimin arttığını, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik kesintisi olduğunu söyledi.

Büyükyılmaz: Yarım saatliğine kesinti oldu

Kesintinin yarım saatliğine Girne’nin bazı bölgelerinde yapıldığını ifade eden Büyükyılmaz, şöyle devam etti:

Üretim konusunda epey bir süredir sıkıntı yaşamıyorduk. Ancak hava soğuyunca tüketim arttı. Teknecik’te bir jeneratör arızalı olduğu için 17 megavat eksik üretim yapıldı. Üretim oranı tüketimi karşılamadı ve bu nedenle Girne’nin bazı bölgelerinde kesintiye gidildi. Kalecik’te de aynı sorun yaşandı. AKSA jeneratörlerinin bozuk olduğunu bildirdi ve bize günde 100 megavat enerji üretmesi gerekirken 80 veya 70 megavat üretim yaptı. Tüm bunlardan dolayı artan enerji ihtiyacı karşılanamadı. Güney kıbrıs’tan da elektrik alındı.”

Büyükyılmaz, “Teknecik ve Kalecik’teki jeneratörlerin tamiri ne zaman yapılır. Elektrik kesintileri sürer mi? sorusuna karşılık ise şunları ifade etti:

Bu makinalar önemli ve onarımı zor makinalardır. Bir-iki günde tamirleri mümkün değildir. Teknecik’teki makinede kullanılan malzemelere ilgili firma bakacak ve garanti kapsamında olduğu için onarımı yapacak. Kesintilerin süreceğini düşünmüyorum.”

Büyükyılmaz, Teknecik’te kapasitenin üzerinde üretim yapıldığını da ifade etti.

Avcıoğlu: Sorunların kaynağı kötü yönetim

Bu arada elektrik kesintilerine tepki gösteren Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havalar soğudukça sorunların artarak devam edeceğini savundu. Avcıoğlu, yaşanan sorunların temel kaynağının ise kötü yönetim olduğunu iddia etti.

Avcıoğlu paylaşımında şunları belirtti:

“Ülke genelinde üretim yetmezliği kaynaklı elektrik kesintileri yeniden başladı.

Teknecik'te bir makine devre dışı, çalışan makineler ise yük alma sorunu yaşıyor. Kalecik'te de bir makine devre dışı, güneyden 20 megavat elektrik alınırken, yaklaşık 20 megavat da üretim yetmezliği sebebiyle dönüşümlü kesinti yapıldı.

Bundan yaklaşık bir ay önce yine üretim yetmezliği sorunu yaşandığı zaman, havalar soğudukça bu sıkıntıların artarak devam edeceğini o zaman da söylemiştik.

Neden mi üretim yetmezliği yaşanıyor?

-Yatırımlar zamanında yapılmadığı için,

-Bakımlar zamanında yapılmadığı için,

-İhaleler keyfi olarak iptal edildiği için,

-Kalitesiz yakıt kullanımı sebebiyle makineler zarar gördüğü için...

Bu listeyi uzatabiliriz ama uzatmaya gerek yok, özetle "kötü yönetim" sebebiyle bunlar yaşanıyor.