İçmek için almış

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri, Gaziköy anayolu üzerinde Cavit Alkan yönetimindeki aracı durdurdu. Polis, yaptığı aramada zanlının aracında 30 gram uyuşturucu ele geçirdi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi içmek için 350 Euro karşılığında aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Cavit Alkan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve Gaziköy anayolunda durdurulan aracında 30 gram ağırlığında, yolcu koltuğunun üzerinde ise içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgâhında ise yine 3 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık 2 adet elle sarılmış sigara bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeyi içmek için 350 Euro karşılığında aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.