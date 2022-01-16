Çanlar çalıyor

Suna ERDEN

Turizm kenti Girne’de son aylarda yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmesi dikkat çekiyor. Artan uyuşturucu vakaları bölge halkını tedirgin ederken, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin, son 5 ayda 9 büyük operasyona imza atması büyük takdir topladı.

Polisin, 2021 Eylül ayı ile 2022 yılı Ocak ayları arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 18 kilo 500 gram hintkeneviri, bir kilo 127 gram sentetik cannabionid (Bonzai), 329 gram kokain, 100 gram MDMA, 2 kilo 710 gram Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 25 kişi yakalanırken, zanlılardan 13’ünün Nijerya uyruklu olduğu belirtildi.

Girdap operasyonunda milyonluk uyuşturucu

Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, 18 Eylül 2021 ile 11 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği; Girdap, Dolunay, Şahin, Kanca, Pençe, Kaptan Köşkü, Yeni Yıl Paketi, Çatal ve Son Durak 2 operasyonlarıyla tacirlere göz açtırmadı.

Girne’de 18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘Girdap’ operasyonunda ise satışa hazır vaziyette; 720 gram metamfetamin,550 gram hintkeneviri, 5 silah ve canlı mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi yakalandı.

Dolunay’da baskın

Narkotik ekipleri, 20 Eylül 2021 tarihinde ise Girne’ye bağlı Lapta’da operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen ‘Dolunay Operasyonu’nda dere yatağına ekili 25 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda iki kişi tutuklandı.

Şahin 5 kişiyi yakaladı

Narkotik ekiplerinin 29 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiği ‘Şahin’ operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bir kilo bonzai, 300 gram kokain, 100 gram MDMA ile 30 gram hintkeneviri ele geçiren polis, operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Polis ‘Kanca’yı taktı

Narkotik ekipleri tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde Girne’ye bağlı Çatalköy’de gerçekleştirilen ‘Kanca’ operasyonu sonucunda ise bir gram ağırlığında kokain ve 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Tacirler Pençe’ye yakalandı

Girne’de 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘Pençe’ operasyonunda 16 kilo 750 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi; Nijerya uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Kaptan’ın köşkü yıkıldı

Aldığı bir ihbar üzerine takibe başlayan polis, 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen gemiye baskın yaptı. 30 polis ve 4 dedektör köpek eşliğinde gerçekleştirilen ‘Kaptan Köşkü’ operasyonunda piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen 2 kilo Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Yeni yılda yeni operasyon

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2021 tarihinde ise gerçekleştirdiği ‘Yeni Yıl Paketi’ operasyonunda satışa hazır 16 gram hintkeneviri, 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda Nijerya uyruklu 4 kişi yakalandı.

Çatalköy’de Çatal operasyonu

Polisin 7 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ‘Çatal’ operasyonda ise 200 gramı hintkeneviri, 112 gramı sentetik cannabionid olmak üzere toplam 312 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda tutuklanan Nijerya uyruklu iki zanlının ‘Yeni Yıl Paketi’ operasyonunda tutuklanan 4 kişiyle bağlantısının olduğu belirtildi.

Son Durak’ta iki tür uyuşturucu

Narkotik, 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ‘Son Durak 2’ operasyonunda ise 650 gram hintkeneviri, 28 gram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen maddelerin 23 paket halinde satışa hazır olduğu belirtildi.