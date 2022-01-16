405 dolar harcadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu Syed Farhan Shah’ın, başka şahıslara ait kredi kartlarıyla internet üzerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

Zanlının petrol istasyonuna giden şahısların ödeme yapmak için verdiği kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini temin ettiği açıklandı.

Zanlının ilk tespitlere göre 7 farklı kişinin kredi kartından 336 işlem gerçekleştirerek, 405 dolar harcama yaptığı belirlendi.

Tutuklanan zanlının cep telefonunda farklı kişilere ait kredi kartı ve kart dokümanı resimleri olduğu belirtildi.

Hakkında, ‘banka kartları ve kredi kartları yasasına aykırı hareket’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Duruşmada zanlıyla ilgili iddialar, soruşturmayla ilgili detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Ocak 2021 tarihinde bazı şahıslardan kredi kartlarından internet üzerinden harcamalar yapıldığına dair şikâyet alındığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 24 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu Zanlı Syed Farhan Shah’ın tespit edildiğini açıkladı. Polis, önceki akşam Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan operasyonda zanlının çalıştığı iş yerinde gözaltına alındığını söyledi.

Müşterilerin kart bilgilerini çaldı

Polis, zanlının petrol istasyonuna giden müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdiği kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girerek alışveriş yaptığını açıkladı. Polis memuru, zanlının bir bankaya ait 7 farklı kişinin kredi kartından 336 işlem gerçekleştirerek, 405 dolar harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Meblağ artabilir

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda kimlikleri tespit edilemeyen birçok şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerinin tespit edildiğini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını ve zanlıya ait cep telefonunda kredi kartı bilgileri bulunan şahısların kimliklerinin tespit edileceğini belirten polis, bu yönde de araştırmalar yaptıklarını dile getirdi.

Polis, zanlının başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı alışverişlerin meblağının artacağına inanıldığını belirtti. Polis, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek, zanlının 3

gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında, ‘banka kartları ve kredi kartları yasasına aykırı hareket’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.