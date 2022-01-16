İranlı turist

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de meydana gelen olayda eşine karşı şiddet uyguladığı, öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen İran uyruklu Mohammd Seipolmolook şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tartıştığı eşine bıçak göstererek, ‘Seni öldürürm’ diye tehdit ettiği belirtildi. Zanlının daha sonra genç kadını sert şekilde ittirmek suretiyle darp ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 14 Ocak 2022 tarihinde, zanlının, eşiyle tartıştığını ve bıçak göstererek, “Seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının, eşini sert şekilde iterek düşürdüğünü ve darp suçunu işlediğini bildirdi.

Zanlının turist vizesi ile ülkede bulunduğunu, serbest kalması halinde aynı suçu işleyebileceğini ifade eden polis, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının 15 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.