Limasol’da 600 milyon Euro’luk ‘Otel-Casino yatırımıyla’ dev bir tesis yükseliyor

Her ne kadar eski yıllarda casino yoğunluğu Kuzey tarafında belirginlik gösterse de şuan Güney Kıbrıs’ta beş casino’ya ek olarak bir dev geliyor. Projeye baktığımda belki bir Las Vegas diyemeyeceğim ama minyatür Atlantik City veya Makao adası projelerinin başlangıcı gibi.

Güney Kıbrıs’ın en büyük ve cruise turizmine açık Batı Limasol Limanına yakın bir noktada, Zakaki'deki tesis, mevcut dört şeritli bir yol üzerinden ana karayolu ağına doğrudan erişime sahip. Larnaka Havaalanına 40 dakika, Baf Havaalanına 30 dakika, Kıbrıs'ın en büyük yat limanına (Limasol Marina) 5 dakika ve Limasol Limanına (Kruvaziyer Turizmi) 5 dakika uzaklıkta inşa edilmektedir. Yatırımın toplam maliyeti 600 milyon Euro olarak hesap edilmektedir.

City of Dreams Mediterranean Avrupa’nın en büyük ve en gelişmiş önde gelen entegre destinasyon tesislerinde biri olması bekleniyor. Bağlı olduğu Malca Resort & Entertainment limitet şirketi şu anda Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk yetkili casino’su olan Limasol'da geçici olmak üzere; Lefkoşa, Larnaka, Ayia Napa ve Baf'ta beş uydu talih oyunları salonu işletmektedir. City of Dreams Mediterranean'ın açılmasıyla birlikte geçici casino’nun işletilmesi durdurulacaktır.

Entegre tesisin projede 500 adet çeşitli boyutlarda, 5 yıldız üstü vasıflara sahip odası bulunmaktadır. Ayrıca bu otelin açılmasıyla birden çok kongre ve toplantının yapılabileceği toplantı salonları, amfi tiyatrolar ve grup odaları da mevcut. Lokal ve dünya mutfaklarının içinde yer alacağı 11 restoranda hizmette olmakla birlikte, biri olimpik boyutlara yakın olmak üzere 4 yüzme havuzu da mevcut. Tabi ki bu boyuttaki bir kompleks çok geniş ve teşkilatlı bir SPA ile de destekleniyor. Bütün bunların yanında en üst katında bir seyir restoranı bulunan 16 katlı bir kulede misafirlerini bekliyor.



Bu otel, casino lisansı olmayan bir şirket tarafından yapılıp işletilebilir miydi? Fizibilite yönünden hemen söylemeliyim ki hayır. Bu otel kompleksinin sermaye geri dönüşünün tamamen casino’ya bağlı olduğun ifade edebilirim. Aynı gerçek Kuzey Kıbrıs içinde geçerlidir.

Uzun yıllardır talih oyunları sektörüne karşı çıkan Güney Kıbrıs turizm alanında tükenmeye başladığını gördüğü andan itibaren komşusundaki gelişmelerden ve turizmdeki büyümeden rahatsız olup, bu sisteme dönmüştür. Bugün eğer Kuzey Kıbrıs uluslararası ulaşım tıkanıklığı yaşamasa ben eminim ki dünyadaki kendisine benzer adalar içerisinde ilk sırayı alır. Zira casino ve misafirperverlik konusunun dışında tarihi, doğası, insanlarının sevecenliği ve gastronomi çeşitliliği ile bu vasfını destekler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ve bir kısmı halkının casino’yu bir otel kompleksinin parçası olarak görmeleri ve bu konuda yorum yaparken olaya bu perspektifle bakmalarını tavsiye edeceğim.



5 bin 600 iş yeri kapandı 55 bin kişi işsiz

Yazımı kaleme aldığım 15 Mart tarihinde Diyalog gazetesinin manşetinden aldım başlığı. Sonrada ciddi bir inceleme yaptım. Bir yıldır dünyanın çeşitli ada ülkelerinde pandemi döneminde ne kadar iş yeri kapandı, ne kadar kişi işsiz kaldı diye. Gördüğüm manzara Batı tarafında yok, Doğu tarafında ise zaten bize benzer vasıfta ada yok. Bu bana şöyle bir sonuç verdi. Biz çok fazla sayıda memurla yüklediğimiz resmi kuruluşları sağlam tutuyor, koruyor kolluyor, fakat ne acıdır ki ticari kuruluşlara, özel sektöre aynı gözlükle bakmıyoruz. İnşallah bir gün bütün portakalları bir Avrupa ülkesine ihracat yapar gibi aynı kalibreye yükselterek sandığa yerleştiririz ki Kuzey Kıbrıs olduğumuz belli olsun.