Farklı bir deneyim oldu

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Dünya’nın en büyük “seyahat endüstrisi dijital buluşması” olarak kabul edilen ve bu yıl 120 ülkenin yer aldığı ITB Berlin fuarına katıldı.

120 ülkeden destinasyonları, otel zincirlerini, teknoloji şirketlerini temsil eden 3 bin 513 katılımcı yanı sıra 700 uluslararası konuşmacının yer aldığı, yaklaşık 65 bin 700 kullanıcıyı çevrim içi olarak bir araya getiren ve bu yıl, Şimdi Berlin (ITB Berlin NOW) adı ile dijital platformda gerçekleştirilen fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Sağlık Turizmi Konseyi Dr. Ahmet Savaşan temsil etti.

Savaşan, “bu yıl bütün dünya ile birlikte bizler de farklı bir deneyim yaşayarak, ülkemizin başta sağlık olmak üzere turistik olanaklarını gerek bireysel ve grup görüşmelerinde, gerekse de katıldığımız kongre oturumlarında tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma olanağı bulduk” dedi. ITB Berlin fuarının henüz bitmediğini dile getiren Ahmet Savaşan, çevrim içi toplantıların 31 Mayıs 2021'e kadar devam edeceğini belirterek, “bu hizmet sayesinde fuar süresince görüşme fırsatı bulamadığımız turizm profesyonellerine erişme ve işbirliği geliştirme fırsatı bulacağız” dedi.

ITB Berlin’de turizmin yeniden başlamasına yönelik iyimser bir tablonun ortaya çıktığına değinen Savaşan, “gerek, dünyadaki ana pazarlardaki seyahat hacmini ve seyahat davranışını takip eden IPK International tarafından Ocak ayında yayınlanan ve Dünya çapında seyahat edenlerin yüzde 62'sinin bu yıl yurtdışına seyahat etmeyi planladığını gösteren anketi; gerekse ITB Berlin’de Statista enstitüsü tarafından yayınlanan anket sonuçları, 2021'de turizmde umutlu olunabileceğinin önemli bir işaretidir” diye konuştu.

