Muğla'da Rus turistler yüzleri güldürdü

Muğla'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde misafirler için Covid-19 sürecinde her şey düşünüldü.

Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

Rus turistlerden Luda Belova, AA muhabirine, çok sevdikleri Muğla'yı iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 11:17