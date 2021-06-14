‘Sessiz kalmayacağız’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Girne’de gerçekleştirilen katılım toplantısında Gazimağusa surları üzerine dikilen ancak Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından kaldırılmak istenen KKTC ve Türkiye bayrakları konusuna değindi.

Genel Başkan Arıklı, “Gazimağusa surları yıllardan beri delik deşik edilmiş. Hoyratça işlemler yapılmış. Anıtlar Yüksek Kurulu onlara bir kez olsun müdahale etmemiş. Söz konusu bayrak olunca derhal ret kararı almış. Bizden de buna sessiz kalmamızı bekliyorlar” dedi.

Hedef 2 bin 500 üye



Yeniden Doğuş Partisi’ne 132 yeni üyenin katıldığı açıklandı. YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Girne’de yapılan katılım toplantısında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, bütün ilçe başkanlarına mesaj vererek, "Önümüzdeki günlerde partimizden ayrılanlar olabilir. Bu ayrılmaları da göz önünde bulundurarak yıl sonuna kadar üye sayımızı 12 bin 500’e çıkarmak için start veriyorum. Böylece YDP’yi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) kayıtlı üye sayısı bakımından KKTC’nin en büyük partisi yapacağız" dedi.

Göndere çekilen bir bayrak indirilebilir mi?

Son günlerde gündem yapılan Gazimağusa’da surlar üzerine dikilen bayrak konusuna da değinen genel başkan Arıklı şu ifadeleri kullandı:

YDP’nin bayrak hassasiyeti Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti’de de (DP) var. Bizim iktidarımızda göndere çekilen bir bayrak indirilebilir mi? Dünyanın bütün şehir kale ve burçlarında o ülkelerin bayrakları dalgalanır. Bizde ise Gazimağusa surları yıllardan beri delik deşik edilmiş. Hoyratça işlemler yapılmış. Anıtlar Yüksek Kurulu onlara bir kez olsun müdahale etmemiş. Söz konusu bayrak olunca Anıtlar Yüksek Kurulu derhal ret kararı almış. Bizden de buna sessiz kalmamızı bekliyorlar. Biz buna seyirci kalırsak siz bizi lanetlemez misiniz?