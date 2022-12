Lüks konyak seviyor

Lefkoşa’da 2 marketten 3 ayrı seferde 15 bin 180 lira değerinde alkollü içki çalan Edward C. Weah kamera görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ilk hırsızlık vakasında beraberindeki bir şahısla 11 bin 160 lira değerinde içki çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Edward C. Weah ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsın, 28 Kasım 2022 tarihinde Rauf Denktaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lucky Brothers isimli süpermarketten 11 bin 160TL değerinde 4 adet Henessy Vsop marka ve 2 adet de Henessy XO marka alkollü içecek çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Edward C. Weah’ın 1 Aralık 2022 tarihinde de aynı süpermarkete girerek, 3 bin 750 TL değerinde Hennsy XO marka alkollü içki çaldığını açıkladı.

Edward C. Weah’ın 9 Aralık’ta da Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Günmar isimli marketten 970 TL değerinde bir adet Hennessy Vsop marka alkollü içkiyi çaldığını belirten polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının önceki gün Lefkoşa’da gözaltına alındığını belirtti.

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında arama yapıldığını ancak çalınan içkilerin bulunamadığını söyledi.

Zanlının suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranmakta olan şahıslar, emareler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara, emarelere ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı olduğunu belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.