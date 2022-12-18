Devamı gelmeli

Ömer KADİROĞLU

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele müdürlükleri, sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Cuma gecesi saat 22.00’de başlayan ve dün sabah 02.00’ye kadar devam eden denetimlerde 4 bin 270 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis sürücülerden bin 20 tanesine çeşitli suçlardan dolayı ceza kesti.

Kontrol edilen her 4 araçtan birinin rapor edilmesi; suçlarda meydana gelen patlamayı gözler önüne seriyor. Kontroller sırasında 36 araç trafikten men edilirken, bazı sürücülerde limit üstü alkol tespit edildi. Polisin denetimlerinden rahatsızlık duyanlar olduğu gibi memnuniyetini belirtenler ve denetimlerin daha sık yapılmasını isteyenler de vardı.

İlçelerde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahaları içerisinde önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kafeler, barlar, restoranlar, marketler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 480 araç sürücüsü kontrol edildi ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 309 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 7 sürücünün aracı da trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde N.N.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, ithali yasak olan 20 adet elektronik sigarayı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi ve bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de 11 alkollü sürücü tespit edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 530 araç sürücüsü kontrol edildi ve 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 257 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 22 sürücünün aracı trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta ruhsatsız içkilere el konuldu

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edildi. Denetimlerde, E.S.’nin (E-45) işletmeciliğini yaptığı markette yapılan kontrol sonucu muhtelif markalardaki 336 şişe alkollü içki ile 167 paket tütün ürününü ruhsatsız olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 950 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 286 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 6 sürücünün aracı ise trafikten men edildi. M.B.A.’nın (E-19) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu bir adet kanunsuz çakı ve bir adet tecavüz-i aleti (ahşap sopa) tasarruf ettiği tespit edildi, bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de 310 araç sürücüsü kontrol edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 310 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 87 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir sürücünün aracı trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.