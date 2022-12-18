Gerekli destek verilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacaklarını açıkladı.

Gençlerin girişim projelerini hayata geçirebilmek için Genç Girişimciler Merkezi (GEMER) oluşturacaklarını belirten Sıla Usar İncirli, “Burada ilgi alanları ve girişim fikirlerine göre eğitim programları, atölye çalışmaları ve mentorluk programlarıyla genç girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine fırsat yaratacağız” şeklinde konuştu. CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bugün Lefkoşa Gençlik Derneği (LGD) tarafından düzenlenen “New Year Bazaar” etkinliğine katıldı. Lefkoşa’daki Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte kendi ürettikleri ürünleri tanıtan üreticiler, Sıla Usar İncirli’ye büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Sıla Usar İncirli’ye CTP Gençlik Örgütü üyeleri de eşlik etti.

“Başkan Sıla”

Bu arada Usar İncirli ve belediye meclis üyesi adayları, dün Hamitköy’de geniş katılımlı bir yürüyüş düzenledi. Trafik ışıklarından başlayıp köy kahvehanesine kadar yürüyen CTP kortejine yol boyunca esnaf ve Hamitköy halkı yoğun ilgi gösterdi. Hamitköy kahvehanesinde bölge halkıyla buluşan Sıla Usar İncirli, Hamitköy halkı tarafından “Başkan Sıla” sloganlarıyla karşılandı. Burada yurttaşlara hitap eden Dr. Sıla Usar İncirli, Hamitköy’ün eksikliklerini tespit ettiklerini söyledi ve bu sorunları çözmek için çalışmaları tamamladıklarını müjdeledi.