Sevgi sandığa yansıyacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır. Bizim seçim anketimiz halkın gözüdür, yüreğidir. Lefkoşalıların gözlerindeki, yüreğindeki sevgiyi hissediyoruz. Lefkoşalılar 25 Aralık’ta bu sevgiyi sandığa da yansıtacak ve şüphesiz Lefkoşa yine hep beraber kazanacak” dedi.

Harmancı ve belediye meclis üyesi adayları dün akşam düzenlenen “Şüphesiz Yine Lefkoşa Kazanacak” gecesinde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yöneticileri, üyeleri ve Lefkoşa gönüllüleriyle kucaklaştı.

Salonu dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Harmancı, her biri kendi alanında uzman ve değerli Lefkoşa ekibi ile Lefkoşa’yı güçlü ve adil bir geleceğe kararlılıkla taşıyacaklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu şehirde insanlar şehrine küsmüştü. İnsanlar şehrinden ayrılmış; şehir yılmış, tükenmişti. Temiz ve bembeyaz bir sayfayı hep beraber açtık. Her gün çalıştık, kavga etmedik, iş yaptık, hizmet verdik. Bu şehirde kavgayı değil, sevgiyi büyüttük. İnsanları doğdukları yere, kimliğine, cinsel yönelimine göre ayırmadık.”

Konuşmasında anketlerle ilgili konuya da değinen Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır. Bizim seçim anketimiz halkın gözüdür, yüreğidir. Lefkoşalıların gözündeki, yüreğindeki sevgiyi hissediyoruz. Lefkoşalılar 25 Aralık’ta bu sevgiyi sandığa da yansıtacak ve şüphesiz Lefkoşa yine hep beraber kazanacak. Bu ülkede doğrulukla da bir yolun yürünebileceğini, bu ülkede istihdam yapmadan da arsa dağıtmadan da başarılı olunabileceğini ispatladık. 25 Aralık günü önce sandıklarda beraber olacağız sonra da sokaklarda yeni bir yılı zaferle kutlayacağız. Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşa’yız ve Şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız” diyerek, sözlerini tamamladı.