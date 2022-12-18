Meydan canlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Antik Mağusa Vakfı, dün Gazimağusa’nın Namık Kemal Meydanı’nda güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Ada Kadını Emeği Pazarı etkinliği dün saat 10.00’da başlayarak akşam saatlerine kadar sürdü.

Toplam 63 standın kurulduğu etkinlikle, Kıbrıs’a has ürünler satışa sunuldu. Konserler ve bando gösterisinin gerçekleştiği etkinliğe katılan bölge halkı, keyifli anlar yaşadı. Suriçi esnafı da düzenlenen etkinlikten memnuniyetini dile getirdi. Esnaf, işlerinin canlanması açısından bu tür etkinliklerin sık aralıklarla gerçekleşmesini temenni etti.