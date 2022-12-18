Afrikalı çete aranıyor

Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde 23 yaşındaki genç adam siyahi dört şahıs tarafından kaçırıldı. Zorla araca bindirilen genç adamın Afrika kökenli şahıslar tarafından darp edildiği, cüzdanının alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Genç adamın polise giderek, yaşananları anlattığı, ayrıca zanlıların aracının plakasını da verdiği kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 kişiyi tutuklarken, diğer şahısları aradığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; olay geçtiğimiz Çarşamba günü Baft’ta yaşandı: Afrika kökenli oldukları belirtilen 4 erkek şahıs, saat 17.45 sıralarında bir pizzacının önünde 23 yaşındaki adama yaklaştı. Şahıslar, 23 yaşındaki gence birlikte bir şeyler içmeyi teklif etti. Ancak genç adam, onları tanımadığı için teklifi reddetti.

Zorla araca bindirdiler

Siyahi şahıslar, genç adamın ellerini kollarını tutarak, etkisiz hale getirdikten sonra zorla araca bindirdi. Zanlılar, genç adamı darp ettikten sonra cüzdanını aldı. Zanlılar kısa bir süre sonra genç adamı serbest bırakırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şikayetçi olan genç adam, zanlıların aracının plakasını polise verirken, kısa sürede eşgaller belirlendi.

Bazı adreslere operasyon düzenleyen polis, ayakkabı ve bir cep telefonu da dahil olmak üzere bazı kanıtlar buldu.

Polis, olayla ilgili kişi kişiyi tutuklarken, diğer zanlıların arandığı bildirildi.

