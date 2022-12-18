‘Güçlü bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke’de “Büyük Buluşma” etkinliği düzenledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke’de düzenlediği Büyük Buluşma etkinliğine hükümet ortaklarının sinerjisi yansıdı, salon coşkuyla doldu.

Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte salonu dolduran kalabalık UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey ve belediye meclis üyesi adaylarını bağrına bastı.

DP’nin belediye meclis üyesi adaylarının da tanıtıldığı etkinlikte hükümet ortakları güç birliği mesajı verdi.

Geceye katılan Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel konuşmasında hükümet ortakları olarak yaptıkları iş birliğinin önemine değindi.

“Hükümeti kurduğumuz günden beri “konuşmaya değil iş yapmaya geliyoruz” dedik. Koalisyon ortaklarımızla bir yol haritası çizdik. O yol haritasında cesurca ilerliyoruz” diyen Üstel, Hükümet ortakları olarak KKTC’ye inanan, O’nu yaşatmak için elinden geleni yapan, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde çalışan partiler olduklarını vurguladı.

Hükümeti kurarken reform ve icraat yapma sözü verdiklerini anımsatan Üstel, belediyeler reformu ile amacın güçlü belediyeler yaratıp güçlü geleceğe ilerlemek olduğunun altını çizdi.

Biz yapalım, onlar konuşsun

Muhalefetin 2008 yılında başlatılan reformu devam ettiremediğini, buna cesaret gösteremediğini söyleyen Üstel, “Biz reformu yaptık. Ama onlar güçlü belediyeler, güçlü bir gelecek istemediler. Neler yapmadılar ki; kürsüyü işgal ettiler ama biz yılmadık. Mahkemeye gittiler ama mahkeme gereken cevabı verdi. İşte kardeşlerim biz koalisyon hükümeti, güçlü gelecek için cesaretle adım attık” dedi.

Hükümet olarak yerel seçimlerde işbirliği yapma konusunda da anlaştıklarını söyleyen Üstel, adayları bilimsel çalışmalarla belirlediklerini vurguladı.

Konuşmasında muhalefete eleştiriler getiren Ünal Üstel, “Bizim her gittiğimiz yerde bayrağımız ve Anavatanımızın bayrağı var. Bir de muhalefetin yaptığı toplantılara bakın” diyerek, yorumu katılımcılara bıraktığını söyledi.

Konuşmasının sonunda kalabalığa seslenen Üstel, sözlerini şöyle noktaladı:

“Lefke’de seçimi kazandık. Ama sizlerden bir şey istiyorum değerli kardeşlerim.. Seçimi kazanmamız yetmez, fark atmalıyız. 25 Aralık gecesi bir kez daha zaferimizi kutlamak için geleceğiz. Alkışlar güçlü Lefke’ye güçlü geleceği getirecek olan Adil Başkan için”

Özgey: Zafer bizim olacak

UBP’nin Lefke Belediyesi Başkan adayı Adil Özgey de konuşmasında salonu dolduran gönül dostlarına teşekkür ederken özel bir teşekkürü de “ağabeyim” diyerek seslendiği DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP milletvekili Hasan Tosunoğlu’na yaptı.

Lefke Belediye Başkanı ile BRT’de katıldıkları canlı yayında Başkan’ın söylemlerini eleştiren Özgey, Biz kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Hükümetimiz arkamızdadır. Biz Lefke’nin ekonomik anlamda gelişmesi için aday olduk. Hazırladığımız projelerle hükümetimizin ve Anavatan Türkiyemiz’in desteği ile Lefke’ye hak ettiği hizmeti getireceğiz” diye konuştu.

Adil Özgey, “25 Aralık gecesi zafer bizimdir, zafer inanlarındır, zafer ‘Adil’ olanındır” diyerek sözlerini noktaladı.

