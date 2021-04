Lüks ve Yeni araçlar alıcı bulamıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs salgını öncesinde eskisini galeriye vererek sıfır kilometre araç çıkaran vatandaşlar; artık farklı seçeneklere yöneldi. Diyalog’a konuşan galericiler “pandemi öncesinde yüzde 90’ı banka kredisiyle sıfır araba alanlar şimdi ikinci ele yöneldi” diyerek, gelirlerin azaldığı için kredi taksitlerinin ödenemediğini söylüyor.

Lüks araba alımlarının çok azaldığını anlatan galericiler, fiyat farkı nedeniyle ikinci el araçlarda 3 yaş ve üstündekilere daha çok ilgi olduğunu belirterek “İnsanlar artık harcama yaparken kılı kırk yarıyor” diyor ve ekonomik sıkıntının derinleştiğine dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Tunç Derebey

“Satışlar eskiye göre çok kötü, Corona’nın patlaması, insanların önünü görememesi ve araba almanın artık tamamen bir lüks haline dönüşmesi, satışlarımızı durdurdu. İnsanlar ihtiyacından fazlasını alamıyor, araç ihtiyacı olan kişiler de, birinci el yerine, ikinci el araçlara yöneliyor. Corona ile beraber dövizdeki belirsizlik de insanları araba almaktan çekinir hale getirdi. Ayrıca yurt dışından araç getirmek de her yönüyle zorlaştı. Maliyetler daha da yükseldi.”

Emre Kınay

“Satış neredeyse hiç yok, son açılımın ardından 4 tane araç satabildik. Özellikle Japon araç piyasası sıfırlandı. Satış dışında, dükkâna araç bakmak için gelen de yok. Biz aslında 2018 yılında, döviz krizinin başlaması ile zora düşmeye başlamıştık, ancak pandemi bizi iyice bitirdi. İnsanlar, alım gücünün azlığı nedeniyle, sıfır, ya da ikinci el plakasız araçlar yerine, ikinci el plakalı araçlara yönelmeye başladı. Pandemi özellikle 2020 yılı yazından sonra bizi kötü şekilde etkiledi ve işlerimiz dibe vurdu.”

Mustafa Zorer



“Satış, galeriye gelen giden yok, günde 2-3 kişi fiyat sormak amacıyla uğruyor o kadar. Şu an sadece değeri 30-40 TL arası olan, 10-15 yıllık araçlara biraz rağbet var, onun dışında sıfır araçları satamıyoruz. Pandemi bizi tamamen bitirdi, insanlar zaruri ihtiyaçlar haricinde bir şey almıyor. Normale dönmedikten, adaya turist, yatırımcı ve öğrenci gelmedikten sonra piyasa asla düzelmez.”Mehmet Karamanlı“Satışlarımız durgun seyrediyor. Şu an insanlar daha çok ikinci el arabalara yönelmiş durumdalar, alım güçleri oldukça azaldı, zaruri araç ihtiyacı olan vatandaşlarımız, 10-15 yıllık ikinci el araba alabiliyor. Pandemi bizi oldukça kötü etkiledi, birçok kişi bu süreçte işsiz kaldı, birçok galeri iflasın eşiğine geldi.”Devlet Babakuliyev“Satışlarımız çok kötü, galerimize son bir aydır neredeyse araç fiyatı sormaya gelen bile yok. İnsanlar daha çok ikinci el araç alabilmenin peşine düştü. Pandemi bizi gerçekten kötü etkiledi, sektör dibe vurdu. Limana gidin, ülkeye ne kadar az araç geldiğini göreceksiniz.Vugar Aliyev“Satışlar çok düşük, kaç gündür araç satışımız yok. Tek tük ikinci el araç satabildik, insanlar ancak 30 bin TL civarında bir bütçe ayırarak araç alabiliyor. Bu salgın bizi oldukça kötü bir şekilde vurdu. Umarım bir an önce eskiye döneriz, işlerimiz de biraz canlanır.”