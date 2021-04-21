Gönyeli’de Parti baskını, 28 kişi yakalandı

Onur ULAĞ

Gönyeli’de villada doğum günü partisi yapan yabancı uyruklu 28 kişi polis baskınıyla yakalandı. Baskında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Coronavirüs önlemleri kapsamında uygulamada olan kuralları hiçe sayan 28 kişi, gözaltına alınarak Lefkoşa Adli Şube’ye götürüldü. İfadeleri alınan 28 kişiden 27’si hakkında yasal işlem başlatıldı. Üzerinde uyuşturucu bulunan ev sahibi A.A.O. ise tutuklandı.

Tümü yabancı

Elde edilen bilgilere göre; dün saat 20.30 sıralarında aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Lefkoşa Adli Şube ve Cürmü Önleme ekipleri Avtepe Sokak’taki bir villaya baskın düzenledi.

Doğum günü partisi yapmak için bir araya geldikleri belirtilen 28 kişi Coronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.



Polis, 28 şahsın üzerinde ve evde arama yaptı. Yapılan aramada ev sahibi A.A.O.’nun (E-27) tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.Bu gelişme üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Narkotik ekipleri de soruşturma başlattı.

Ev sahibinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Tümü yabancı uyruklu olan 29 kişi ifadeleri alınmak üzere Lefkoşa Adli Şube’ye götürüldü. Polis, partiye katılan 28 kişiden 27’si hakkında ‘Sokağa Çıkma Yasağını ihlal’ ve ‘Yasal Emirlere Riayetsizlik’ suçlarından yasal işlem başlattı.

Üzerinde uyuşturucu bulunan ev sahibi A.A.O. ise tutuklandı.

Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında alınan karar uyarınca, 19 Nisan’dan itibaren 26 Nisan pazartesine kadar, hafta içi ve cumartesi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 10:33