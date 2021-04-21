Masaya yeni hikaye gelmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık federasyonu tartışmanın sadece bir zaman kaybı olduğu sonucuna ulaştık. Masaya yeni bir konsept ve yeni bir hikaye getirmeliyiz. Bu da sahadaki gerçekliğe dayanmalı; sahadaki gerçeklik ise iki devletin olmasıdır." dedi.

Tatar, Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen çevrimiçi panelde Kıbrıs konusunda 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak gayriresmi görüşmeleri ve gündemi değerlendirdi.

Kıbrıs'ın geçmişini ve adanın bugünlere gelene kadar geçirdiği evreleri anlatan Tatar, "Kıbrıs küçük bir ada olabilir ama Doğu Akdeniz'de önemli bir konumda. Son dönemdeki gaz, enerji ve sondaj hakları bağlamındaki gelişmelerle daha da önemli bir hale geldi." ifadesini kullandı.

Tatar, İngilizlerin adadan ayrılmasının ardından 1960'ta federal bir yönetimin kurulduğunu anımsatarak, "Ancak tarihe baktığınızda bu ülkeyi yönetmenin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Çünkü ada iki toplum arasında bölüştürülmemişti. Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Makarios ülkeyi yönetirken ve açıkça ana amaçlarının Kıbrıs Cumhuriyeti değil, Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak olduğunu söylerken bu ülkeyi nasıl yönetebilirdiniz?" diye konuştu.



Türkiye'nin hukuki hakkını kullanarak 1974'te Kıbrıs'a müdahale ettiğini belirten Tatar, "1974'ten bu yana hala bir çözüm için çalışıyoruz. Uzun yıllar iki Kıbrıs halkının da ortaklığına dayanan federal temelde bir çözüm için çalıştık. Ancak bu süreçte hiçbir çözüm elde edilmedi. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM tarafından tanınmalarından dolayı elde ettikleri üstünlükleri vardı. Bu nedenle de bir çözüm bulmaya, kaynaklarını ve iktidarlarını Kıbrıs Türkleri ile paylaşmaya yanaşmadılar." dedi.Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) AB'ye üyelik sürecine dair ise, "Rum yönetimi, Kıbrıs'ın kendi içinde bir uzlaşmaya varılmadan AB'ye alınmamalıydı. Bu çok hileli ve adaletsiz bir adımdı." değerlendirmesini yaptı.GKRY'nin elindeki avantajlar nedeniyle anlaşmaya yanaşmadığına işaret eden Tatar, artık çözümün "iki egemen ve uluslararası statüleri eşit iki devlet" olduğunu vurguladı.Nasıl Güney Kıbrıs'taki Rumların her zaman Yunanistan ile bağları varsa, KKTC'nin de Türkiye ile bağları olduğunu vurgulayan Tatar, "Türkiye bölgedeki en güçlü devletlerden birisi. Aslına bakarsanız bölgedeki önder güçtür. Haritaya bakarsanız Türkiye'nin güvenliği için Kıbrıs'ın önemini, bizim güvenliğimiz için de Türkiye'nin önemini görürsünüz." diye konuştu.