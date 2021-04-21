İki taraf da kusurlu

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Gaziveren’de beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ölümlü kazayla ilgili yargı süreci 5 yıl sonra tamamlandı.

Kazada yaşamını yitiren 34 yaşındaki Jan Renco’nun ölümünden sorumlu tutulan Cem Keşefli bir yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanık kadar Jan Renco’nun da kusurlu olduğu, dikkatsiz ve hızlı seyrettiği belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararda öncelikle olgular aktarıldı.



Kazanın 1 Ekim 2015 tarihinde meydana geldiği, sanık Keşefli'nin yönetimindeki HN 709 plakalı beton mikseri ile güney istikametinden kuzeye doğru seyrettiği sırada, sol tarafta bulunan ve dalları yol içine uzanan harnup ağacına çarpmamak için sağa geçmek isterken, Slovakya uyruklu Jan Renco yönetimindeki MAH 369 plaklı motosiklete çarptığı belirtildi.Jan Renco’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği, sürücüsünün ise tutuklandığı kaydedildi.Yapılan soruşturmanın ardından sürücü Keşefli’nin tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığı belirtildi.Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın yargılanıp mahkûm olduğu suçun ciddiyetine değinerek ülkemizde son dönemde sürekli gazetelerden de görüldüğü üzere kazaların artış gösterdiğini bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kazayla ilgili olguların değerlendirildiğini, sanığın ağaca çarpmamak için sağa geçtiğini kaydeden Katip, bu hususun hafifletici etken olarak değerlendirildiğini açıkladı. Katip, meydana gelen kazada Jan Renco’nun da katkısal kusuru olduğunu, bu hususu da dikkate alarak, sanığı bir yıl hapis cezasına çarptırdıklarını belirtti.