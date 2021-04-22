Buruk kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101’inci yıl dönümü, yarın KKTC’de de kutlanıyor.

Kutlamalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla başlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Coronavirüs salgını nedeniyle dar kapsamda kutlanacak; ilçelerde ve bucaklarda Atatürk anıtlarına çelenk konulacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Balkonlar bayraklarla dolsun

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 23 Nisan ve 101’inci yıl coşkusuna ortak olmaları için öğrencilere, ailelere ve vatandaşlara çağrı yaparak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının balkonlara asılmasını, İstiklal Marşı’nın birlikte söylenmesini istedi.

İlçelerdeki törenler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM açılışının 101’inci yılı kapsamında yarın ilçelerde ve bucaklarda törenler yapılacak.



Buna göre, Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.00’da; İskele Atatürk Anıtı’ndaki tören 10.00’da; Gazimağusa’da Zafer Anıtı’ndaki tören 09.00’da; Güzelyurt Atatürk Anıtı’ndaki tören 09.00’da; Lefke Atatürk Anıtı’ndaki tören 09.00’da, Girne’de Atatürk Anıtı’ndaki tören 08.40’ta yapılacak.Geçitkale ve Akdoğan Atatürk anıtlarındaki törenler saat 09.00’da başlayacak.

Girne Belediyesinden örnek çağrı

Öte yandan Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle evlerde kutlamaya hazırlanıyor.

Artan virüs vakaları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 23 Nisan Cuma günü saat 10.30-13.00 saatleri arasında süslenen araçlarla, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü çocuklara seslenecek. Girne Belediyesi binası önünden başlayacak tur, Girne ve bağlı köylerini gezerek yeniden aynı noktada son bulacak.

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cuma saat 10.30’da, Girne Bölgesinde yaşayan tüm çocukları yine balkonlarına çağırdı.

