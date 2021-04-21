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Pantolonun içine gizledi

Süpermarketten 6 şişe viski çalan Hüseyin Özvurulmuş’u kamera görüntüleri ele verdi

Pantolonun içine gizledi
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Suna ERDEN
Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren süpermarketten içki çalan Hüseyin Özvurulmuş, 
4 gün sonra yakayı ele verdi.
İncelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlı dün tutuklama talebiyle mahakemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlının 6 şişe viskiyi pantolonun içerisine koyup çaldığı belirtildi. İçkilerin bulunamadığı, zanlının sorgulanacağı ifade edilerek, tutukluluk süresi talep edildi.

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Soruşturmayı yürüten polis, Hüseyin Özvurulmuş’un 16 Nisan 2021 tarihinde 12.35 - 12.45 saatleri arasında Kermiya’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kiler isimli süpermarkete müşteri olarak gittiğini söyledi. Polis, içeri giren zanlının bir süre dolaştıktan sonra içki reyonuna yöneldiğini, raftan toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75’lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten çıkararak çaldığını açıkladı.
Polis, marketten yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, kamera görüntülerinin incelemeye alındığını kaydetti.
Polis memuru, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini, evine gidilerek gözaltına alındığını söyledi.
Polis, zanlının evinde arama yaptıklarını ancak çalınan 6 adet 75’lik Red Label marka içkilerin bulunmadığını ve halen aranmakta olduğunu belirtti.
Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin alınacağını kaydeden polis, soruşturma amaçlı ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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