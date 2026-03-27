Güney’den ithal

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ihbar üzerine düzenlenen operasyonda iki çeşit uyuşturucuyla yakalanan M.K. (E-38) dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün ek süre alındı. Zanlının kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin Güney Kıbrıs’tan aldığını söylediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Mart 2026 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi aldıklarını, aynı gün Lefkoşa’daki ikametgâhına gidildiğini söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçtan inerek evinin bahçe duvarı yanında bulunan bir taşın altından bir cisim alıp yeniden aracına binmek üzereyken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının makul şüphe üzerine tutuklandığını; söz konusu taşın altından alınan maddenin yapılan kontrolde 7 ayrı paket halinde toplam yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Garajda da uyuşturucu bulundu

Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada ise yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu madde tartımında kullanıldığına inanılan hassas terazi bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca zanlının ikametgâhının garaj kısmında yapılan aramada yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 800 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınan emarelerin analize gönderileceğini ve incelenmesi gereken hususlar bulunduğunu belirten polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı M.K.’nin soruşturma kapsamında bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.