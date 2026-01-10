İtiraz edilecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini oy çokluğuyla belirledi. Buna göre, aylık asgari ücret brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL oldu. İşçi tarafı karara itiraz edeceğini açıkladı. Asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına 6 ay boyunca toplam 12 bin TL destek ödemesi yapılacağı vurgulandı.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşme sonrasında önce işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sonrasında ise Çalışma ve Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu açıklama yaptı.

Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamaları sonrasında HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yeniden açıklama yaparken, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına herhangi bir açıklama yapılmadı.

Serdaroğlu: Yargıya başvuracağız

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrası ilk açıklamayı Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptı.

Serdaroğlu, Genel Sekreterlerini alnından öpmek istediğini, kendisine görüşmelerin en başından devlet ile işveren tarafının anlaştığını ve yüzde 18,41’i önereceklerini söylediğini ifade ederek, “Evet 18,41 olmadı, 18,39 oldu.” dedi ve söylediğini yaparak Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin'i alnından öptü.

Serdaroğlu, asgari ücret kararının hayat pahalılığı oranının altında kaldığını ileri sürdü.

Hükümet ve işveren tarafının her ikisinin de masaya yüzde 18, 39’u getirdiklerini ve bu oranın yüzde 21,66 olan hayat pahalılığının altında olduğu eleştirisinde bulunan Serdaroğlu, Bakan Olgun Amcaoğlu’na bu karar karşısında ne yapacağını da sordu.

Serdaroğlu, itirazları dikkat alınmaması durumunda yargıya başvuracaklarını da aktardı.

Hasipoğlu: 12 bin TL katkı koyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da açıklamasında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret kararını brüt olarak saatlik 349,71, günlük 2 bin 797,75, haftalık 13 bin 988.76 ve aylık 60 bin 618 TL olacak şekilde oy çokluğuyla aldıklarını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun verilerini dikkate aldıklarını da dile getiren Hasipoğlu, kararı alırken hem işverenleri hem de çalışanları korumaya çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Hasipoğlu, asgari ücret alan vatandaşları yüksek enflasyon altında ezdirmemek adına net olarak verilecek olan 52 bin 738 TL’ye ek olarak şubat ve mart aylarında iki taksit olmak üzere her seferinde 6 bin TL, toplamda 12 bin TL katkı koyacaklarını açıkladı.

Söz konusu katkı ile mevcut yüzde 18,39’luk artış oranının yüzde 22,90’a çıkacağını kaydeden Hasipoğlu, işçi tarafının bu oranı izah etmelerine fırsat vermediği eleştirisinde de bulundu.

Hasipoğlu, hem işvereni hem de işçiyi korumak adına destek verdiklerini vurguladı. Hasipoğlu, söz konusu katkının ilk üç ayını peşin vereceklerini ve ikinci taksitin de mart ayında ödeneceğini dile getiren Hasipoğlu, “Hükümetimiz, Bakanlığımız her zaman işçimizin, emekçimizin yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir.” ifadesini kullandı.

Hasipoğlu, katkı payı eklenmesiyle oluşacak asgari ücrette hayat pahalılığının yüzde 1,24 üzerinde bir artış sağlanmış olacağını da vurguladı.