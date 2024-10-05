Sürücü kazayı ucuz atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya doğru seyreden kum yüklü kamyon anayolda devrildi. Kaza sonucu23 yaşındaki sürücü Saim Mert Innalı hafif yaralandı, trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 14.20 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana geldi.

Saim Mert Innalı yönetimindeki TPF 589 plakalı kum yüklü kamyon ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada Pirhan yakınlarında sağ ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje düştü ve karşı şeride geçerek sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Kaza nedeniyle, yol Dörtyol Kavşağından itibaren kısa süreliğine trafik akışına kapatıldı.

Kaza yapan aracın çekilmesi ve kumların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.