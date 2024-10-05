Ondan aldım

Lefkoşa’da alışveriş yaptığı bir kuyumcuya sahte 2 bin dolar veren Türkmenistanlı Nasibe Memedova ile suçla bağlantılı tutuklanan Jamal Çokayev dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Memedova, paraları Çokayev’den borç aldığını, sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Çokayev de iddiaları reddederken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlı Nasibe Memedova’nın 2 Ekim 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda alışveriş yapıp, ödeme olarak sahte 2 bin dolar verdiğini söyledi.

Polis, 3 Ekim tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 bin doları Jamal Çokayev’den aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Çokayev’in de tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların tasarrufunda başka sahte paralar da olabileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan Nasibe Memedova, suçsuz olduğunu iddia ederek,“Ben arkadaşım olan Jamal’dan 2 bin dolar borç aldım. 7 yıldır o kuyumcuyla iş yaparım. Paraların sahte olduğunu bilmiyordum ”dedi.

Zanlı Çokayev’ de paraların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Sahte paraların seri numarası açıklandı

Bu arada polis sahte paralar konusunda vatandaşı uyardı.

Polis, tedavüle sürülen sahte banknotların seri numaralarını açıkladı. Açıklamada, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi.

Sahte paraların seri numarası şöyle:

PH27520468BH8, PH27520457BH8, PH27520464BH8, PH27520267BH8, PH27520414BH8, PH27520292BH8, PH27520285BH8, PH27520441BH8, PH27520444BH8, PH87660117BH8. PH27520145BH8, PH27520278BH8, PH27520431BH8, PH27520447BH8, PH27520434BH8, PH27520127BH8, PH27520152BH8, PH27520201BH8, PH27520172BH8 ve PH27520417BH8.