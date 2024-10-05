25 milyonluk hesaplaşma

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik köyünde hayvancılık yapan E.K.’nin mandırasına zorla el koymak istedikleri iddia edilen 4 kişiden İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayda yer alan dördüncü şahsın arandığı belirtildi.

İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’nın beraberlerindeki bir şahısla E.K.’nin mandırasına gittikleri, her birinin belindeki silahı göstererek, “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz” diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Zanlılardan 10 Ağustos ve 23 Eylül tarihlerinde 2 kez aynı suçu işledikleri, 1 Ekim’de yapılan şikayet üzerine tutuklandıkları açıklandı.

Zanlıların avukatı ise İbrahim Arpaz’ın şikayetçi E.K. işle daha önce iş ortağı olduklarını belirtti. Savunma, E.K.’nin İbrahim Arpaz’a 25 milyon TL vereceği olduğunu söyledi.

Silahlar bulunamadı

Soruşturmayı yapan polis, İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’ın Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan mandırasını yasa dışı bir şekilde üzerlerine almak için 4 ayrı silahı E.K.’ye gösterip “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz" deyip tehditle mal talebinde bulunduklarına dair şikayet üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Polis, olayın 10 Ağustos 2024 ve 23 Eylül 2024 tarihlerinde iki kez yaşandığını belirtti. Polis, şikayetin 1

Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Baz istasyonu raporu bekleniyor

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullandığı iddia edilen silahların bulunmadığını, aranan şahıs ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların olay yerinde olup olmadığının tespiti için cep telefonlarında baz istasyonu incelemesinin yapılacağını belirtti.

Polis, ayrıca 2 tanığın ifade verip, zanlıları silah gösterirken gördüklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma iki zanlının yurt dışında olduğunu iddia etti

Zanlıların avukatı polise sorular yöneltti. Şikayetçinin 10 Ağustos saat 21. 00 sıralarında yaşandığını iddia ettiğini ancak Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’ın 10 Ağustos saat 22.00 sıralarında İstanbul uçuşlarının olduğunu söyledi.

Savunma, 23 Eylül’de yaşandığı iddia edilen olayda da Ali Rıza Sarıtaş’ın yurt dışında olduğunu belirtti.

Alaca-verecek meselesi olduğu ortaya çıktı

İbrahim Arpaz ile şikayetçi E.K.’nin daha önce iş ortağı olduklarını, bu ortaklığın bozulduğunu kaydeden savunma, E.K.’nin 25 milyon TL borcunu ödememek için böyle bir olayı uydurduğunu söyledi.

Polis ise E.K.’nin de alacağı olduğunu söylediğini belirtti. Polis, hem zanlıların hem de şikayetçinin beyanlarında çelişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Savunma, E.K.’nin ilk olayın ağustosta meydana geldiğini söylediğini, 2 ay sonra şikayetçi olduğunu belirterek, polise neden geç şikayet ettiğine dair izahatta bulunup bulunmadığını sordu. Polis ise izahat vermediğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

