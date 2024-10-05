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‘Bölgesel destek’

Amerikan amfibi hücum gemisi USS Wasp Limasol Limanı'na demirledi

‘Bölgesel destek’
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ABD'ye ait uçak taşıma kapasiteli amfibi hücum gemisi USS Wasp (LHD), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol Limanı'na demirledi.
AA’nın haberine göre ABD'nin GKRY'ye akredite Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis Fisher, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD savaş gemisinin Güney Kıbrıs'a geldiğini belirtti.
Büyükelçi Fisher, "USS Wasp'a planlı ikmal, subayları ve mürettebatının hak edilmiş dinlenme molası için Limasol'a 'hoş geldin' diyoruz. USS Wasp, saldırganlığı caydırmak ve bölgesel istikrarı desteklemek için Doğu Akdeniz'de." ifadelerini kullandı.
Fisher, geminin GKRY'den ne zaman ayrılacağına dair bilgi vermedi.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Doğu Akdeniz'de bulunduğu iddia edilen USS Wasp (LHD), ağustos ayında da Limasol Limanı'na demirlemiş ve geminin Lübnan'dan tahliyelere yardımcı olmak üzere adaya geldiği açıklanmıştı.
Uçak taşıma kapasiteli amfibi hücum gemisi USS Wasp'ın üstünde MV-22 tiltrotor tipi hava araçları ile AV-8B Harrier savaş uçakları bulunuyor. 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Ananın amı. İsrail saldırganlığının cinayetlerinin ve iş işgalciliğinin ortağı, ortadoğudaki ve Dünyadaki nerede ise tüm sorunların kaynağı ve kurgulayıcısı peygamber gibi konuşuyor. Orospu. Ey insanlık, dilsiz şeytan olmayın. Susna, dira sana da felecek sadece kendi hükümetinize eylem slofanı değildir. Esas enperyalizim için bir slogandir. Vadedilmiş Topraklar eylemleri için susan insan olamaz.

Turkish Power
Turkish Power - 4 saat Önce

Eveeet palikarya yancıları 3 salakşörler muhipler yalan dolan sözler sıvazladığınız ab ABD İngiltere dünyaya Ortadoğu’ya adalet özgürlük demokrasi getirmeye devam ediyor ona buna kendinizi peşkeş çekip kıç yalamakla maçayı kurtaramazsınız hala anlayamadınız

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 2 dakika Önce

Bre, güya erkek ama, orospu, RTE yi seçtiren ABD ve Yahudiler. Netekin RTE Erbakandanbu yüzden ayrıldı ve ayrldıktan sonra geri kalan siyasi yaşamının çoğunda ABD ye biat ve orada yol haritası belirlerdi. Gidiş gelişlerine bak. Gülenle de bu ortak amaç uğruna kanka oldu. ABD piyonluğu yolunda.

Doğru Söz
Doğru Söz - 14 dakika Önce

Senin lâflarin bir numaralı fahişenin bakire olduğunu söylemesi kadar abesttir. Hatta daha beter. Tarif edilemez bir alçaklık.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 11 dakika Önce

ABD veya İngiltere’nin Kıbrıs’taki Filolarına Üzülmeye ne gerek var ki ? Dünyaya meydan okuyup Haddini bildiren Sayın KKTC diş İşleri bakanımız onlara da Haddini Bildirmeyecek mi yani !

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