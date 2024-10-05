Soruşturma derinleşti

Girne Turizm Limanı ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen 'Duman Operasyonu' kapsamında tutuklanan Rahim Çavdar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda tutuklanan 5 zanlından biri olan ve evinde 313 bin liralık kaçak sigara bulunan Çavdar hakkında 4 gün ek tutukluluk emri alındı.

Soruşturma kapsamında Girne Limanından çıkarken valizlerinde 77 bin 800 adet elektronik sigara bulunarak tutuklanan Alişan Pınar, Aydın Güven Pınar, Mazlum Çurka ve Salih Pınar’ın önceki gün mahkeme emriyle cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı’daki evinde yapıdan aramada iki valiz içerisinde 313 bin 300 TL değerinde 482 karton elektronik sigara bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde yurt dışında yaşayan damadının aracılığıyla Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek elektronik sigaraları iş yeri sahibinden aldığını beyan ettiğini açıkladı.

4 kişi cezaevinde

Polis memuru, söz konusu iş yerine gidilerek incelenen kamera görüntülerinde zanlının 30 Eylül 2024 tarihinde kullanımda bulunan araçla giderek kolilerler halinde elektronik sigaraları indirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, Çavdar’ın bıraktığı elektronik sigaraları almaya giden şahıslar tespit edildiğini açıkladı. Polis, söz konusu 4 şahsın Girne Limanında yakalandığını, tasarruflarında77 bin 800 adet elektronik sigara bulunduğunu ve önceki gün mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildiklerini hatırlattı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise Çavdar’ın tasarrufundaki ürünleri marketten aldığını, polise fatura verdiğini, ürünlerin yasal olduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

