Satıcı aranıyor

Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan Yener Baba dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıya 44 gram uyuşturucu veren şahsın halen bulunmadığı belirtilerek, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yaptıklarını, 44 gram Sentetik Cannabionid (Bonzai) türü uyuşturucu bulduklarını söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini belirtti.

Polis, ayrıca, zanlının uyuşturucu aldığı şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 6 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

