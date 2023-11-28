Maktül'ün içi para dolu çantası kayıp...

Vahşice işlenen bir cinayete kurban olan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov’un ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya devam ediyor.

Olayın ardından tutuklanan 1’i kadın 2’si erkek 3 zanlıdan biri, öldürülen Kamyshanov’un yanında çalışan personeli olduğu ortaya çıkarken, döviz bürosu açma hazırlığında olan Mikhail Kamyshanov’un para için öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün akşam üzeri, tadilat halindeki iş yerine girerken, kameralara yansıyan yanında bulunan sırt çantası olayın ardından kayıplara karışırken, Kamyshanov’un çantasında ve evinde yüklü miktarda nakit döviz bulunduğu ve bu paraların kayıp olduğu da gelen bilgiler arasında.