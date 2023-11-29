Candan katkı

Çağdaş Müzik Derneği korosu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde önceki gece Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, görme engelli dernek üyesi Erkay Yıldız için konser verdi.

Verilen bilgiye göre, konser duyurusundan kısa bir süre sonra tüm biletlerin tükendiği ve bağışların hala devam ettiği projenin mimarı, dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay, katkı koyan herkese minnettar olduklarını, ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayabilecekleri maddi güce ulaştıklarını belirtti.

Başta TRT sanatçısı Ayşe Ekiz olmak üzere, şef Ersin Tünay yönetimindeki saz sanatçıları ile Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu sanatseverlerle buluştu.

