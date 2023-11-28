İYİ Parti'den KKTC'de Mülk satışları konulu açıklama geldi "Tehlikeli"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun geçen haftaki toplantısında muhalefet partileri milletvekillerinin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a KKTC yabancılara yoğun mülk satışına yönelik sorular yöneltmesi ve Fidan’ın verdiği yanıt tartışılıyor.

Komisyon toplantısı sonunda soruları cevaplayan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, KKTC’de mülk edinme meselesinin, bir önceki görevi olarak Millî İstihbarat Başkanlığı yaptığı

dönemden bu yana ilgilenilen bir konu olduğunu dile getirerek, “Biz Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet olarak ve egemen bir devlet olarak tanıdığımız için Kıbrıs yetkilileri nezdinde bu

endişelerimizi gündeme getiriyoruz” şeklinde ifadeler kullanmasına İYİ Parti’den ilgi çekici bir yanıt geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC yetkilileri nezdinde gündeme getirdiğini ifade

ettiği endişeleri, TBMM Komisyon toplantısında yeterli açıkla paylaşmadığı vurgulandı



İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ‘Kıbrıs yetkilileri nezdinde gündeme getirdiği’ni ifade ettiği ‘endişeleri’ni TBMM’nin ‘komisyon toplantısında yeterli açıklıkta paylaşmadığı’na vurgu yapıldı.

Açıklamada, ‘İYİ Parti olarak öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve egemenliğine olan saygımızı vurguluyoruz. Sayın Dışişleri Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde gündeme getirdikleri endişelerini Yüce Meclis’imizin komisyon toplantısında yeterli açıklıkta paylaşmadığından dolayı, konunun millî bir mesele olmasından hareketle, çözüme ilişkin görüş ve katkılarımızı hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin saygıdeğer kamuoylarıyla paylaşmak isteriz’ denilmesi dikkat çekti. ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti yetkilileri ve siyasilerinin de konuya hassasiyetle yaklaştıklarından şüphemiz yoktur’ diyen İYİ Parti, açıklamasında, KKTC’de yabancılara mülk satışların ‘tapu kayıtlarında bir değişikliğe gidilmeden sözleşmeyle de gerçekleştirilmesinin mümkün olabilmesi, toprak satış miktarının takibinin yapılmasını imkânsızlaştırmaktadır’ değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti yabancılara toprak satışına son verilmesini ve toprak satılmaksızın yabancılara ‘üst kullanım hakkı verilmesi’ ve/veya 'uzun süreli kiralama' yapılmasını önerdi . Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Ulusal basınımızda mesele, İsrail vatandaşlarına mülk satışı üzerinden dillendirilse de -Sayın Hakan Fidan’ın ifadelerine göre -özellikle İngilizler ve son 5 yıldır da birinci sırada İranlılar olmak üzere- pek çok yabancı ülke vatandaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal satın almışlardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yüzölçümünün küçüklüğü ile adanın jeopolitik ve jeostratejik önemi de göz önünde bulundurulduğunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları haricindeki tüm yabancı vatandaşlara toprak satışına son verilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. Elbette ev sahibi ülkenin yasalarına uygun olarak ülkede mukim yabancıların daha sonra miras da bırakabilecekleri bir ev veya işyeri sahibi olmalarında bir sakınca yoktur. Ancak taşınmazın üzerinde bulunduğu toprak

satılmadan “üst kullanım hakkı” verilmesi ve/veya uzun süreli kiralama yapılması suretiyle bu millî mesele çözüme kavuşturulabilir. Konunun ciddiyet ve önemine binaen görüş ve önerilerimizi Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamuoylarına saygılarımızla sunarız.”