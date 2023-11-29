Rum lideri başardı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Katar’da gerçekleştirdiği temaslar geniş yankı uyandırdı.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldiğini ve Gazze’deki insani krizin çözümlenmesi çabasında Güney Kıbrıs ve Katar’ın iş birliği yapabileceği konusunda mutabık kalındığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodolidis yaptığı açıklamada görüşmeler çerçevesinde, bölgedeki gelişmeler ile özellikle Güney Kıbrıs’ın insani deniz koridorunun oluşturulmasına yönelik inisiyatifi içerisinde oynayabileceği rolün uzun bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Hristodulidis, Katar Emirinin, Güney Kıbrıs’ın önerisini çok iyi bildiğini ayrıca bunu, Fransa Cumhurbaşkanı ile de görüştüğünü kendisine ilettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden de söz eden Hristodulidis, özellikle ekonomi alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekliliğinden bahsetti.

Hristodulidis, Katar Emirinin görüşme sırasında ayrıca turizm, enerji ve alt yapı sektörlerinde ülkesinin yatırım yapma perspektiflerini incelemesi için çeşitli yatırım fonlarından oluşacak bir grubu gelecek haftalarda Güney Kıbrıs’a göndermeye karar verdiğini ifade etti.

Katar ile eğitim alanında önemli bir Karşılıklı Memorandum anlaşması imzaladıklarına da dikkati çeken Hristodulidis, bu anlaşmayla birlikte Güney Kıbrıs üniversitelerinin, Katar’ın yurt dışında öğrenim görmesi için vatandaşlarına verdiği burslar listesine dahil edildiğini belirtti.

Katar Emiriyle Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını söyleyen Hristodulidis, Katar ile Türkiye arasındaki özellikle ilişkilerin herkes tarafından bilindiğini, üzerinde uzlaşmaya varılan çerçevede müzakerelerin yeniden başlaması için ülke tarafından yapılabilecek her türlü katkıyı memnuniyetle karşılayacaklarını da söyledi.



