2 Sözleşmeli Asker Afgan kadına tecavüz etti 69 yıl hapislik aldılar...

Olay 2 Ocak’ta İran sınırında meydana geldi. Sınırı kaçak geçen 8 Afgan askerler tarafından yakalandı. Grup sınır dışı edilmek üzere İran sınırına götürüldü. Bu sırada grupla birlikte giden sözleşmeli erler A.C.D ile O.K, iddiaya göre grupta bulunan L.M.’ye tecavüz etti. Olay kadının gruptan koparak sınırdaki nöbetçi kulesine gelmesiyle ortaya çıktı.

Kulede görevli rütbeli askerlerin kadını dinlemesiyle ortaya çıkan olayın ardından iki asker gözaltına alındı. Tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan askerler Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı.

Sanık askerlerden A.C.D mahkeme heyetine verdiği ifadede, L.M.’nin isteğiyle birlikte olduğunu öne sürdü. Sanık O.K.’de benzer bir ifade vererek, L.M.’nin kendisiyle birlikte olmak istediğini iddia etti.

L.M. ise tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde iki askerin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Duruşmaya katılan L.M.’nin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatları, sanıkların suçtan kurtulmak için yalan beyanda bulunduğunu savundu. Avukatlar, sanıkların kamu görevlerini kötüye kullanarak suçu işlediklerine dikkat çekerek, üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

Haziran ayında yapılan karar duruşmasında, A.C.D. "cinsel istismar suçundan" suçlu bulunarak 22 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 32 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. O.K.’ya ise "cinsel istismar suçundan" 28 yıl 1 ay ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 37 yıl 1 ay hapis cezası verildi.