Mali disiplin sağlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üretime dayalı bir ekonomik modeli temel alacakların, devletin gelirlerini düzene koyacaklarını söyledi.

CTP, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy ve ekibini tanıttı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve bazı belediye başkanlarının katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Hilkat Park’ta düzenlenen etkinlikte, İncirli ve Kansoy yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, Güzelyurt’ta Reşat Kansoy'a duydukları güveni ve bölgenin kaderini değiştireceği inancını dile getirdi. “Son yıllarda bu ülkede yaşananlar çok ciddi bir toplumsal tepki oluşturdu ve halkımızdaki değişim arzusu açıkça ortadır. Reşat Kansoy ile Güzelyurt'ta değişim tamamlanmıştır” diye konuşan İncirli, CTP'nin hem yerel yönetimlerde hem de merkezde kuracağı dürüst iktidara işaret etti. İncirli, bu karanlık dönemin 6 Aralık'ta artık biteceğini vurgulayarak “Memlekette dürüst bir yönetim kuracağız. İnsanlarımızın unuttuğu o güçlü hizmetleri yeniden ayağa kaldıracağız. Gençleri, kadınlar, çocuklar, yaşlılarımız ve bu memleketteki herkes için eşit ve güvenli bir gelecek kuracağız. Bunu çok iyi biliyoruz, artık herkes rahat bir nefes alsın” ifadelerini kullandı.

İncirli, sağlıkta ve eğitimde ciddi bir dönüşüm gerçekleştireceklerini de söyleyerek “Bütün çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunacağız. Bu ülkedeki herkes nitelikli eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşacak” dedi. Bakım hizmetlerinde de önemli çalışmalar yapacaklarını ekleyen İncirli, “Yerel yönetimlerimizle birlikte kreşleri ve bakım evlerini hayata geçireceğiz. Hükümetimiz sosyal devletin gereğini eksiksiz yerine getirecek” şeklinde konuştu.

“Hayat pahalılığına karşı cepten yapılan harcamaları azaltacağız”

Ekonomide mali disiplini sağlayarak devletin gelirlerini düzene koyacaklarını belirten Sıla Usar İncirli, “İnsanlarımızı hayat pahalılığına karşı cepten yaptıkları harcamaları azaltarak koruyacağız” dedi. İncirli, üretime dayalı bir ekonomik modeli temel alacaklarını söyleyerek “Yeni dönemde her geçen gün bir öncekinden umutlu, güvenli ve refah dolu olacak” dedi.

“Kamu hizmetlerinde torpile ve siyasi aracılığa son vereceğiz”

Kansoy: Gençlerin göçünü yavaşlatmak için aday olduk

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt'un kaderini değiştirmek için yola çıktıklarını ifade ederek bölgenin en verimli tarım bölgelerinden biri olmasına rağmen iş gücüne katılımın düşük, göçün ise yüksek olduğuna değindi. Kansoy, “Gençlerimiz sürekli göç ediyor. Buna bir dur demek, göçü yavaşlatmak ve bu kanayan yaranın bir an önce iyileştirilmesi için aday olduk” dedi. Yerel yönetim vizyonunu hazırlarken göç konusuna öncelikli yer verdiklerini de aktaran Kansoy, insan odaklı çağdaş belediyecilik anlayışıyla projeler hazırladıklarını vurguladı.

