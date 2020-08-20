‘Mali olarak sıkıntı yok’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni tip Coronavirüs’le mücadelede iyi bir noktada olduğunu belirtti.

Saner, katıldığı TV programında, hükümetin Covid-19’un yarattığı tüm sıkıntılarına rağmen ekonomik anlamda çok önemli işler başardığını ve ülkenin ekonomik açıdan da iyi bir durumda bulunduğunu kaydetti.

Ersan Saner, hükümetin şu an mali olarak hiçbir sıkıntısı olmadığını da vurguladı.

Hükümetin ülkeye, Türkiye’nin katkısı ile 100 yataklı bir acil durum hastanesi kazandırmak için çalışmalarını tamamladığını belirten Saner, bu hastanenin yapılacak 500 yataklı hastaneden ayrı olacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının artık Kıbrıs konusunu gündeminde tutmadığını da ifade eden Saner, Kıbrıs Türkü’nün Rumlarla eşit statüde yaşam sürmek istediğini, bunun aksinin de asla kabul görmeyeceğini söyledi ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğüne işret etti.

Kıbrıs Türk tarafının Rumlara birçok kez barışçıl çağrıda bulunduğunu, Doğu Akdeniz’den çıkarılacak hidrokarbonun adil bir şekilde paylaşılması teklifinin de buna bir örnek olduğunu dile getiren Saner, ancak bildik Rum kesiminin her zamanki gibi bu teklifi de reddettiğini anımsattı.

