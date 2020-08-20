Şikayet geri çekildi

Suna ERDEN

Dikmen’de Lavinyum Sitesi’nde ev arkadaşı olan kuzenini şarap açacağıyla yaralayan Tosin Martins Moneyin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Üniversite öğrencisi olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Enver Kasap, duruşmada olayı aktardı.

Kasap, 16 Ağustos 2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Dikmen’de Lavinyum Sitesi’nde bulunan ikametgâh içerisinde, zanlı ve Igiowoyo arasında maddi konular yüzünden tartışma çıktığını söyledi.

Kasap, çıkan tartışma sonucunda zanlının şarap açacağını Igiowoyo'nun sol koluna ve sol kürek kemiği arkasına sokup 4,5 santim derinliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis memuru Kasap, olayda yaralanan Igiowoyo’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ifade etti.

Kasap, Igiowoyo’nin iki günlük tedavisinin ardından dün sabah taburcu edildiğini açıkladı.

Polis memuru Kasap, zanlı ile yaralanın 2018 yılından beri ev arkadaşı olduklarını, şikâyetin geri çekildiğini belirtti.

Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.